Se eleva a 34 el número de muertos por la crisis migratoria en Ceuta

La mayoría de las víctimas murió ahogada al intentar ingresar a nado desde Marruecos por la zona del espigón de El Tarajal.

Hoy 12:52

Se elevó a 34 el número de muertos por la crisis migratoria en Ceuta, luego de que fueran recuperados nuevos cuerpos de personas que intentaban llegar por mar a la ciudad autónoma española desde Marruecos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En paralelo, las autoridades estiman que alrededor de 60.000 migrantes ingresaron al enclave durante los últimos dos días, en una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur de España.

La mayoría de las víctimas falleció ahogada cuando intentaba bordear a nado el espigón fronterizo de El Tarajal para acceder a Ceuta. La Guardia Civil continúa con las tareas de búsqueda y rescate en la zona costera, por lo que no se descarta que la cifra pueda aumentar en las próximas horas.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, afirmó en conferencia de prensa que, según sus cálculos, unas 60.000 personas ingresaron de forma irregular en la ciudad.

“Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta”, expresó Vivas.

La situación provocó un fuerte colapso en la ciudad autónoma y obligó al Gobierno español a desplegar refuerzos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, mientras los centros de acogida permanecen bajo una intensa presión.

En medio de la crisis, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y calificó lo ocurrido como “una violación de la integridad territorial de España”.

Durante su visita, Sánchez anunció nuevas medidas para reforzar el control fronterizo, entre ellas la instalación de un sistema de boyas en inmediaciones del espigón de El Tarajal, con el objetivo de impedir nuevos cruces por vía marítima.

Además, afirmó que el Gobierno acelerará la identificación y devolución de los migrantes que hayan ingresado de forma irregular, agradeció la cooperación de Marruecos en las tareas de control fronterizo y repatriación, y aseguró que se intensificarán las acciones contra las redes de tráfico de personas.

La llegada de Sánchez a la ciudad también estuvo marcada por momentos de tensión. Según medios españoles, al arribar al helipuerto de Ceuta fue recibido por un grupo de personas con insultos y gritos de “dimisión”.

La crisis migratoria también generó repercusiones dentro de la Unión Europea. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, plantearon la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen a España, al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior europea. Esa posición fue respaldada posteriormente por Finlandia.

En respuesta, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en Madrid para trasladar la protesta formal del Gobierno español.

La tragedia agrava un escenario que ya venía siendo crítico. Según los datos difundidos, en lo que va de 2026 ya murieron 54 migrantes intentando ingresar a Ceuta, una cifra que supera el total de víctimas registradas durante todo 2025.