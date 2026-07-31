"Aspiramos a tener la mayor participación para que el resultado refleje la voluntad de los ciudadanos"

Así lo expresó la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Matilde O'Mill durante un diálogo con Radio Panorama, de cara a las elecciones municipales que se celebrarán este domingo.

Hoy 13:42

La ministra de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero, Matilde O’Mill, se refirió a la organización de las elecciones municipales que se celebrarán este domingo y subrayó la importancia de una amplia participación ciudadana para fortalecer el proceso democrático.

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En diálogo con Radio Panorama, la funcionaria explicó que los comicios se desarrollarán en 25 municipios de la provincia. “Le sugiero a los electores que hagan su consulta del padrón porque en la elección de octubre había más cantidad de escuelas por el doble sistema de votación y posiblemente no voten en la misma escuela del año pasado”, indicó. En ese sentido, precisó que habrá 222 escuelas habilitadas y 1.708 mesas en todo el territorio provincial. “Está todo organizado y dispuesto para que elijan los santiagueños a sus intendentes”, aseguró.

Respecto al escrutinio, O’Mill destacó mejoras en el sistema de carga de datos. “El Correo Argentino para esta elección ha mejorado el sistema de carga, entonces estimamos que va a ser un resultado un poco más rápido”, señaló. No obstante, aclaró que los tiempos pueden variar según la complejidad de cada distrito y recordó que, por normativa, los primeros resultados podrán conocerse a partir de las 21 horas.

Matilde O'Mill visitó los estudios de Radio Panorama.

Consultada sobre el caso particular de la ciudad de La Banda, donde se eligen intendente y vice, defensor del pueblo y concejales, la ministra afirmó que “es una cuestión de cómputos y de cierre de las mesas, pero no debería generar una complejidad”.

La funcionaria remarcó además la importancia de la participación ciudadana en las urnas. “Aspiramos siempre a la mayor participación posible y trabajamos para eso. El resultado tiene que reflejar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Esa es la democracia que nos convoca el día de una elección”, expresó. Y agregó: “Las ciudades no son solo la plaza, el alumbrado y la basura, sino también el espejo de todos nosotros. Hay una construcción de una ciudad que nos involucra y por eso hace tan importante participar”.

Finalmente, destacó el valor del sufragio como herramienta democrática. “En el voto hay mucha esperanza, es muy importante para la consolidación de la democracia”, afirmó.