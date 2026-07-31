Dudas sobre el fallecimiento de Cristian Aparicio en El Carmen

La familia de Cristian Aparicio, hallado sin vida en El Carmen, cuestiona la versión oficial sobre su muerte, sugiriendo la posibilidad de un homicidio.

Hoy 14:19

El caso de Cristian Aparicio, un joven de 28 años encontrado sin vida el pasado 12 de julio en el barrio San Expedito de la ciudad de El Carmen, ha generado una serie de interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento. Nelson Acuña, padre de Cristian, expresó en una entrevista con El Tribuno de Jujuy: "Para mí no fue un accidente, para mí lo asesinaron".

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El cuerpo fue hallado en un camino de tierra cercano a la ruta provincial N° 48, lo que llevó a las autoridades a considerar como principal hipótesis un incidente vial. Sin embargo, la familia sostiene que hay elementos que sugieren un escenario diferente.

El martes por la noche, familiares y amigos de Cristian se congregaron en la plaza Domingo T Pérez para demandar respuestas sobre su muerte. La movilización pacífica incluyó una parada frente a la dependencia policial, evidenciando la necesidad de justicia y esclarecimiento.

Para reconstruir las últimas horas de Cristian, es necesario retroceder a la noche del 11 de julio, cuando, tras un encuentro con amigos para ver el partido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026, decidieron salir a un local bailable en Perico. Nelson Acuña recordó que, a la salida del boliche, sus amigos intentaron llevarlo en una camioneta, pero Cristian se negó.

Desde las 4:30 a.m. del 12 de julio, no hay información sobre su paradero hasta que fue encontrado sin vida. Acuña expresó su preocupación por el vacío de información durante ese lapso crítico, sugiriendo que "no sabemos qué pasó, quién lo trajo hasta ese lugar".

La autopsia realizada en la morgue judicial reportó un accidente vial como posible causa de muerte, pero la familia se opone a esta versión. Acuña afirmó: "A él no lo encuentran en la banquina a un costado de la ruta, lo encuentran adentro del barrio", lo que genera más dudas sobre las circunstancias que rodean su fallecimiento.

Nelson Acuña también planteó una teoría sobre el caso, sugiriendo que Cristian pudo haber sido agredido, indicando que "no fue uno solo porque él estaba pesando 80, 90 kilos". La familia continúa solicitando información de testigos que puedan ayudar a aclarar los eventos previos y posteriores a su muerte, enfatizando que cualquier dato puede ser crucial para la investigación.