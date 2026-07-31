Riquelme fue crítico tras la clasificación de Boca: "No te pueden hacer un gol de lateral"

El presidente del Xeneize destacó el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero cuestionó las desatenciones defensivas del equipo. Además, habló del mercado de pases y respaldó el trabajo de Rodolfo Arruabarrena.

Hoy 15:29

Juan Román Riquelme analizó con autocrítica la sufrida clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de eliminar por penales a O'Higgins en Chile. Si bien valoró el objetivo cumplido, el presidente del club remarcó que el equipo debe corregir errores puntuales para evitar complicaciones en los próximos compromisos.

"Los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien. Tenemos cosas que mejorar. Mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado", afirmó Riquelme antes de emprender el regreso a la Argentina desde Rancagua.

El máximo dirigente hizo referencia a la jugada que derivó en el empate de O'Higgins, cuando un lateral al área terminó con un rechazo de Nicolás Figal hacia el medio y el posterior gol de Francisco González, una acción que obligó a definir la serie desde los doce pasos. "A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas", agregó.

Más allá de las críticas, Riquelme destacó el valor anímico de haber conseguido la clasificación. "Era importante pasar, creo que es una manera de ir agarrando confianza", sostuvo. También elogió la actuación del arquero Álvaro Montero, quien atajó un penal en la definición, y aseguró que esa intervención también le servirá para ganar seguridad de cara a lo que viene.

El respaldo a Arruabarrena y la situación del mercado

El presidente también defendió el trabajo de Rodolfo Arruabarrena, quien lleva pocos partidos al frente del equipo. "Tenemos técnico nuevo, va conociendo a los muchachos y está contento con el plantel que tiene", explicó. Además, recordó que el calendario será muy exigente y remarcó la importancia de recuperar a jugadores como Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Carlos Palacios, afectados por diferentes molestias físicas.

Por último, Riquelme se refirió a la búsqueda de un centrodelantero en el mercado de pases. Tras las consultas por David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini, el dirigente dejó abierta la posibilidad de incorporar otro atacante si se produce alguna salida.

"Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren. Si después existe la posibilidad de prestar alguno afuera y podemos traer a otro, siempre vamos a estar disponibles", concluyó.

Tras la clasificación, la delegación de Boca viajó directamente a Rosario, donde continuará su preparación para enfrentar a Newell's este domingo, desde las 17, por la tercera fecha del Torneo Clausura.