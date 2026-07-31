El juicio por la muerte de un niño en Salta avanza hacia su etapa final

El juicio por la muerte de Tomás Alancay, el niño de 5 años atropellado en Salta, avanza hacia una nueva fase judicial con la imputación de un ex empleado municipal por homicidio culposo.

Hoy 16:17

La causa judicial relacionada con la muerte de Tomás Alancay, un niño de 5 años que fue atropellado en Salta, ha alcanzado una nueva etapa tras varios meses de investigación. El incidente, que conmovió a la comunidad, involucra a un ex empleado municipal, José Miguel Plaza, quien está imputado por homicidio culposo debido a la conducción imprudente del vehículo.

Según la acusación, Plaza circulaba a más de 70 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima permitida era de 30 km/h. Los fiscales argumentan que, de haber respetado el límite de velocidad, habría tenido tiempo suficiente para evitar el trágico desenlace que resultó en la muerte del niño.

Además, se ha determinado que el acusado tenía prohibido conducir, ya que había sido inhabilitado por manejar bajo la influencia de alcohol meses antes del incidente. Con un nivel de 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre, su capacidad para manejar se encontraba comprometida.

Fernando Díaz, el abogado de la familia Alancay, comentó a ElOnceTV que la causa ha avanzado significativamente. “La causa está bastante avanzada. Ya nos permite la realización de la audiencia de debate oral y público”, afirmó el letrado.

El abogado también mencionó que, tras completar la etapa de producción de pruebas y testimonios, se espera que el juicio se realice entre octubre y noviembre de este año.

En relación al futuro del acusado, Díaz indicó que la defensa solicitó una revisión de la prisión preventiva, pero la solicitud fue rechazada por la Justicia debido a un informe desfavorable.

Respecto a las expectativas de condena, el abogado subrayó que, aunque los padres de Tomás desean una pena de cadena perpetua, el delito imputado es homicidio culposo, lo que limita considerablemente la posible sentencia. “De recaer una condena, la pena podría superar los cuatro años de prisión”, agregó.

Actualmente, Plaza se encuentra detenido en la Alcaidía local, a la espera de que el proceso judicial continúe. En los próximos días, se llevará a cabo otra audiencia y se espera que el Colegio de Jueces establezca una nueva instancia procesal antes de fijar la fecha del juicio oral.