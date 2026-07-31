Los posteos de Mastantuono que ilusionan a River: ¿cuál es la postura del Real Madrid?

El juvenil desea regresar al club de Núñez y compartió una fotografía de su infancia con la camiseta millonaria.

Hoy 16:24

River sueña con el regreso de Franco Mastantuono, casi un año después de su transferencia al Real Madrid por 60 millones de euros brutos. El futbolista no formaría parte de los planes del equipo español para la próxima temporada y estaría interesado en volver al club que lo vio nacer.

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En los últimos días, el jugador de 18 años alimentó la ilusión de los hinchas mediante diferentes publicaciones en sus redes sociales. Este viernes compartió una fotografía de su infancia con la camiseta de River, acompañada por el mensaje “la escuelita en familia” y la canción Back In Your Life, de The Rolling Stones.

Sin embargo, el deseo del futbolista y la intención del Millonario chocan por el momento con la postura del Real Madrid, que pretende cederlo a un club europeo para que continúe su desarrollo en una liga competitiva.

River consultó, pero recibió una respuesta negativa

La dirigencia de River se comunicó con sus pares españoles para conocer las condiciones de una posible vuelta. La respuesta inicial fue negativa, ya que el Merengue no contempla por ahora un préstamo al fútbol argentino.

La política del club de Núñez es intentar repatriar a los futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores cuando existe una oportunidad. En este caso, el interés de Mastantuono por regresar mantiene abierta la expectativa, aunque la operación aparece difícil.

Desde Madrid consideran que lo más conveniente es que el juvenil continúe sumando experiencia en Europa. Fulham aparece como una de las opciones más concretas, mientras que Benfica y Fiorentina también figuran entre los posibles destinos.

Una primera temporada compleja en España

Mastantuono llegó al Real Madrid después de disputar 64 partidos con River, convertir diez goles y aportar siete asistencias. Su transferencia por 60 millones de euros brutos se convirtió en la venta más elevada de la historia del fútbol argentino.

Sin embargo, su primera temporada en España estuvo marcada por un complejo proceso de adaptación. La salida anticipada de Xabi Alonso, los malos resultados, la presión del público y las tensiones dentro del plantel dificultaron su consolidación.

Ante ese escenario, José Mourinho y la dirigencia encabezada por Florentino Pérez habrían decidido buscarle un préstamo para la próxima campaña.

No fue convocado para el próximo amistoso

Pese a mostrar buenas señales en los primeros compromisos de la pretemporada —generó un penal ante Alcorcón y convirtió frente a Leganés—, Mastantuono no fue convocado para el amistoso de este sábado ante Fiorentina.

El entrenador utilizará a los futbolistas que tendrá en cuenta para el comienzo de la temporada y el argentino no aparece actualmente dentro de ese grupo.

La definición sobre su futuro deberá resolverse durante las próximas semanas. Mientras tanto, sus publicaciones mantienen viva la ilusión en River, aunque el Real Madrid continúa decidido a que siga su carrera en Europa.