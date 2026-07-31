Invierno con calor de verano: la sensación térmica rozó los 34 grados en Santiago del Estero

En pleno 31 de julio, la Madre de Ciudades atravesó una tarde inusualmente calurosa para esta época del año. A las 16, la temperatura alcanzaba los 31,8°C y la sensación térmica llegaba a 33,8°C.

Hoy 16:40

El invierno parece haberse tomado un descanso en Santiago del Estero. Este viernes 31 de julio, cuando todavía falta más de un mes para el comienzo de la primavera, la sensación térmica rozó los 34 grados durante la tarde, dejando una jornada con características mucho más propias del verano.

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De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cerca de las 16 la capital santiagueña registraba una temperatura de 31,8°C, mientras que la sensación térmica trepaba hasta los 33,8°C. El cielo se encontraba ligeramente nublado y la humedad era del 49%.

A esa hora también se registraban vientos del sector norte a 21 kilómetros por hora, mientras que la visibilidad alcanzaba los 10 kilómetros.

El intenso calor también quedó reflejado a nivel nacional: Santiago del Estero se ubicó en el tercer puesto del ranking de las ciudades más calientes de la Argentina, en una tarde marcada por temperaturas llamativamente elevadas para pleno invierno.

¿Qué pasará con el tiempo?

Según el pronóstico del SMN, para este viernes estaba prevista una máxima de 30°C, aunque los registros de la tarde terminaron superando esa marca. Hacia la noche, además, se anticipaban chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, y una temperatura cercana a los 23°C.

Para el sábado, el organismo nacional anticipa un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 16°C y una máxima de apenas 21°C. El domingo continuará el ambiente fresco, con registros estimados entre los 14°C y los 24°C.

De esta manera, Santiago del Estero cerrará julio con una postal poco habitual para el invierno: casi 32 grados de temperatura y una sensación térmica cercana a los 34°C