Milei recibió al nuevo nuncio apostólico y avanzan las gestiones por la visita del papa León XIV a la Argentina

El Presidente recibió en la Casa Rosada las cartas credenciales de monseñor Michael Wallace Banach, quien quedó formalmente acreditado como representante diplomático del Vaticano en el país.

Hoy 17:37

El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en una ceremonia que también incluyó a los nuevos embajadores de Alemania y Corea del Sur.

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Con la presentación de sus credenciales, Banach quedó formalmente habilitado para ejercer como representante del Vaticano en el país y tendrá entre sus principales tareas la coordinación institucional con el Gobierno argentino en torno a una eventual visita del papa León XIV.

El diplomático, de nacionalidad estadounidense, arribó a la Argentina el pasado 22 de julio, luego de finalizar su misión en Hungría. Había sido designado nuncio apostólico por el papa Francisco en 2013 y anteriormente desarrolló funciones diplomáticas en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania.

Gestiones por la visita del Papa

La llegada de Banach se produce mientras el Gobierno avanza con las gestiones para concretar una visita de León XIV a la Argentina. Milei señaló recientemente que considera “altamente probable” que el Pontífice llegue al país en noviembre, en el marco de una gira que también contemplaría Uruguay y Perú.

De acuerdo con el esquema que analiza la Casa Rosada, la estadía podría extenderse entre tres y cuatro días e incluiría un encuentro institucional con Milei, una misa multitudinaria en la avenida 9 de Julio, una actividad en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y otra en Córdoba.

Las gestiones para concretar la visita comenzaron meses atrás. En febrero, el canciller Pablo Quirno viajó a Roma y entregó una carta de Milei mediante la cual el mandatario invitó formalmente al Papa a visitar la Argentina.

Banach ya había mantenido una reunión con Quirno tras su llegada a Buenos Aires. Con la ceremonia realizada este viernes, completó el paso protocolar necesario para asumir formalmente su función diplomática.

La agenda diplomática de Milei

La jornada del Presidente también estuvo marcada por otros encuentros internacionales. Milei recibió las cartas credenciales de Catalina Cullas, nueva embajadora de Alemania, y de Lee Chong Hwa, representante diplomático de Corea del Sur.

Además, durante la mañana mantuvo una reunión bilateral con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, con quien posteriormente encabezó un encuentro ampliado junto a funcionarios de ambos gobiernos en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Según informó oficialmente el Gobierno, durante la reunión Lee felicitó a Milei por la reducción de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del denominado Súper RIGI.

Los mandatarios también coincidieron en la importancia de la inteligencia artificial como motor del crecimiento económico y analizaron su potencial para impulsar distintas actividades vinculadas al sector de servicios.