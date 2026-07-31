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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 JUL 2026 | 29º
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Unión Santiago venció a Estudiantes y selló la clasificación a semis

El Tricolor, que había ganado 2-1 en la ida, se impuso por 1-0 en el barrio Chino para avanzar a la siguiente fase del Torneo Anual.

Hoy 18:14
Unión Santiago festejo

Unión Santiago derrotó este viernes por 1-0 a Estudiantes de Huaico Hondo, como local, y aseguró su clasificación a las semifinales del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El Tricolor había ganado 2-1 en el encuentro de ida y volvió a imponerse en la revancha para cerrar la serie con un resultado global de 3-1.

El único gol del partido llegó a los 22 minutos del segundo tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Facundo Pérez, Enzo Salinas apareció para convertir el tanto que terminó de sentenciar la clasificación.

Con el pitazo final, Unión Santiago se metió entre los cuatro mejores equipos del certamen local.

En las semifinales enfrentará a Vélez de San Ramón, que este viernes eliminó a Independiente de Fernández.

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