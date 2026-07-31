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Vélez festejó ante Independiente de Fernández sobre el final y es semifinalista

El Fortín se impuso por 2-1 en San Ramón para meterse entre los cuatro mejores del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 17:21
Vélez de San Ramón festejo

Vélez de San Ramón derrotó este viernes por 2-1 a Independiente de Fernández y avanzó a las semifinales del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El Fortín abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo por intermedio de Iván Gómez. Sin embargo, la ventaja duró poco: cinco minutos más tarde, Gerardo Reynoso convirtió el empate para el Aurinegro fernandense.

El complemento fue equilibrado y, cuando todo indicaba que la clasificación se definiría mediante una tanda de penales, apareció Jairo Cáceres.

A los 39 minutos del segundo tiempo, el futbolista cambió un penal por gol, estableció el 2-1 definitivo y desató el festejo del conjunto de San Ramón.

Con este resultado, Vélez se clasificó a las semifinales y ahora espera por el ganador de la serie entre Unión Santiago y Estudiantes.

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