Mauro Icardi respondió al fallo que autorizó a Wanda Nara a tramitar los pasaportes de sus hijas

El futbolista aseguró que la resolución del Tribunal de Milán representa “la mejor noticia” para él y explicó por qué considera que el fallo debe interpretarse en el marco de un proceso judicial más amplio.

Hoy 17:44

Mauro Icardi volvió a pronunciarse sobre el conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara por la situación de sus hijas y aseguró que la reciente resolución de la Justicia italiana debe ser interpretada como un triunfo dentro de su estrategia legal.

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A través de sus redes sociales, el futbolista se refirió al fallo de la jueza de tutela Cristina Bassi, del Tribunal de Milán, que autorizó a Nara a gestionar los pasaportes de las niñas sin necesidad de contar con la firma ni con la presencia de Icardi.

“Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir”, sostuvo el exjugador del Galatasaray en su publicación.

Icardi explicó que la decisión se produce mientras continúa un proceso judicial de mayor alcance relacionado con la restitución internacional de las menores. Según manifestó, desde hace dos años mantiene una postura contraria a que sus hijas vivan en Argentina y cuestionó el funcionamiento de la Justicia de ese país.

El argumento de Icardi

El futbolista también explicó por qué se negó a firmar los documentos de viaje de las niñas. Según su planteo, hacerlo implicaría contradecir la posición que sostiene desde el inicio del conflicto y su reclamo respecto del lugar de residencia de sus hijas.

“Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día”, expresó.

En otra publicación previa, Icardi hizo referencia a informes psicológicos sobre las niñas y cuestionó el impacto que, según su versión, tuvo el conflicto familiar sobre ellas. También sostuvo que pasaron de tener una infancia normal a estar expuestas públicamente y afirmó que sus encuentros con él se encuentran limitados.

El futbolista cerró ese mensaje con una frase contundente: “LOS PADRES TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS”.

Qué resolvió la Justicia italiana

La resolución fue dictada el 31 de julio de 2026 por la jueza Cristina Bassi y habilitó a Wanda Nara a realizar ante las autoridades italianas los trámites necesarios para obtener los documentos de viaje de sus hijas.

El tribunal ordenó que la medida tenga ejecución inmediata y dispuso comunicar la decisión a la Questura de Milán para avanzar con la expedición de los pasaportes.

Además, la resolución estableció que Icardi deberá afrontar las costas del proceso, fijadas inicialmente en 3.000 euros, además de otros gastos correspondientes.

El expediente se inició después de que Nara denunciara el robo de los pasaportes de las niñas en Galliate, provincia de Novara, y solicitara autorización judicial para gestionar nuevos documentos sin la intervención del padre.

La jueza rechazó los planteos de la defensa de Icardi y consideró que las niñas, ambas ciudadanas italianas y con residencia formal en Milán, debían poder contar con documentación para viajar.

Un conflicto judicial que continúa

El fallo italiano se suma a un conflicto familiar que también tiene derivaciones judiciales en Argentina y Turquía. Mientras en Italia continúa el proceso de divorcio, en Argentina existen medidas judiciales relacionadas con la situación de las menores y con Icardi.

Por su parte, Wanda Nara celebró la resolución en sus redes sociales y sostuvo que la decisión de la Justicia italiana representó un respaldo a su posición.

Icardi, en cambio, insistió en que el fallo debe ser entendido dentro del proceso internacional que mantiene abierto y volvió a remarcar que, por encima de las disputas entre los adultos, el bienestar y el futuro de sus hijas son su principal preocupación.