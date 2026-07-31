Impactante video: automovilistas se salvaron de milagro tras una peligrosa maniobra sobre una ruta

El siniestro se registró este viernes, cerca de las 13:30 horas.

Hoy 16:12

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes, cerca de las 13:30 horas, sobre la Ruta Nacional 14, donde un automóvil y un camión de la empresa Andreani protagonizaron una violenta colisión.

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El accidente se habría producido cuando el automóvil intentó adelantarse a otro camión que circulaba por la ruta. En ese instante, el vehículo se encontró de frente con el camión de Andreani, produciéndose el impacto.

La escena del choque quedó registrada en un impactante video, en el que puede observarse la magnitud del siniestro y los daños provocados en ambos vehículos.

En el automóvil viajaba una pareja de jóvenes, mientras que el transporte de Andreani era conducido únicamente por un hombre.

A pesar de la violencia del impacto, los involucrados sufrieron heridas leves, principalmente lesiones superficiales, y en principio no presentaban cuadros de gravedad.

Tras el accidente, personal policial y bomberos acudieron al lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y llevar adelante las tareas correspondientes.