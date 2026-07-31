Kristalina Georgieva respaldó la reforma del Banco Central impulsada por Milei

La directora gerente del FMI consideró que la iniciativa puede fortalecer la independencia del organismo y contribuir a sostener la baja de la inflación.

Hoy 17:41

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentada por el presidente Javier Milei y sostuvo que la iniciativa puede contribuir a consolidar la estabilidad económica del país.

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Luego de su visita a la Argentina, la economista búlgara consideró que la propuesta oficial apunta a fortalecer la institución y darle mayor independencia, lo que, según explicó, podría ayudar a mantener el proceso de reducción de la inflación.

Georgieva también destacó la importancia de contar con reglas fiscales claras e instituciones sólidas para preservar los avances alcanzados y evitar que futuros gobiernos reviertan las mejoras obtenidas.

“Un marco de responsabilidad fiscal sólido, con reglas claras e instituciones robustas, puede ayudar a los futuros gobiernos a preservar los logros alcanzados hoy con tanto esfuerzo”, sostuvo la titular del FMI.

El respaldo del FMI al rumbo económico

En una publicación difundida en el blog oficial del organismo, Georgieva señaló que las políticas implementadas por el Gobierno argentino para alcanzar la estabilidad macroeconómica permiten que familias y empresas puedan recuperar previsibilidad en sus decisiones.

Según explicó, cuando los hogares confían en que los precios permanecerán estables, pueden comenzar a ahorrar y planificar a más largo plazo, mientras que las empresas tienen mayores incentivos para invertir y los bancos pueden ampliar los plazos de sus créditos.

La funcionaria también remarcó que la transformación económica de la Argentina no será inmediata y que requerirá continuidad en las políticas implementadas.

“El reto ahora es mantener el rumbo: seguir construyendo las instituciones, la confianza y las oportunidades que permitan que el progreso de hoy se convierta en una prosperidad duradera”, afirmó.

Las historias que conoció durante su visita

Durante su estadía en Buenos Aires, Georgieva también tuvo contacto con distintas personas para conocer de primera mano cómo impacta el proceso económico en la vida cotidiana.

La titular del FMI contó que conversó con la maquilladora que la asistió durante su visita y con la bailarina de tango Mora Godoy, quienes le transmitieron algunas de las dificultades que enfrentan diariamente.

Sin embargo, señaló que en ambas conversaciones también encontró expectativas positivas respecto del futuro. La misma percepción, aseguró, surgió de sus encuentros con empresarios y estudiantes.

Para Georgieva, estos testimonios reflejan que, pese al esfuerzo que demanda la actual etapa económica, existe confianza en las oportunidades que puede generar una mayor estabilidad.