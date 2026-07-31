El riesgo país cayó a 430 puntos tras los anuncios de Milei, pero las acciones argentinas operaron en rojo

El indicador retrocedió 11 unidades luego de las medidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el compromiso con el equilibrio fiscal.

Hoy 17:33

El riesgo país retrocedía 11 escalones este viernes y operaba en 430 puntos tras los anuncios que Javier Milei hizo el jueves a última hora. La reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y el compromiso con el equilibrio fiscal fueron bien recibidos por los inversores que tiene bonos argentinos en el exterior.

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Por el contrario, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York recortaban hasta 5% este viernes 31 de julio. Los papeles argentinos que lideraban las caídas eran Banco Supervielle (-5,8%); BBVA (-3,5%) y Cresud (-3%).

A nivel local, el S&P Merval, índice líder de la Bolsa porteña, caía 0,2% en pesos y 1,3% en dólares, medido al contado con liquidación, según datos de Rava Bursátil.

“Julio cierra con un S&P Merval ganando cerca de un 4% mensual medido al contado con liquidación, mes en el que el índice no estuvo exento de la volatilidad internacional. Así, los bancos siguieron mostrando su alto beta a las novedades, con movimientos mas pronunciados tanto al alza como a la baja. En tanto, el sector de oil & gas mostró un buen mes dado el recrudecimiento de tensiones geopolíticas que impulsaron el precio del petróleo", indicó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Con respecto a la trayectoria de los bonos en dólares, el analista dijo que luego de la reciente mejora en la calificación por parte de Moody’s, el ojo del mercado estará dividido entre los vaivenes internacionales y la macroeconomía doméstica. “Hay diversos factores de impacto sobre el humor social que irán ganando peso a medida que nos acerquemos al ciclo electoral 2027”, apuntó.

A su turno, el operador Gustavo Ber sumó: “Los bonos continúan lateralizando, más allá de la presentación del programa financiero hasta 2027 y los avances en las fuentes de financiamiento, posiblemente esperando que las autoridades decidan regresar a los mercados internacionales a fin de poder dicho canal”.

El dólar oficial, estable

En el plano cambiario, el dólar oficial se mantuvo estable en Banco Nación, donde cerró a $1510 para la venta. A lo largo del séptimo mes del año, la cotización aumentó $10.

El Banco Central adquirió US$46 millones en la última rueda de julio y finalizó el mes con compras por US$2162 millones. Las reservas, por su parte, cerraron julio US$47.596 millones.

Los tipos de cambio financieros, por su parte, operaban en alza. El dólar MEP se vendía a $1517,32 y el contado con liquidación cotizaba a $1573,22 .