River abrochó a Tobías Andrada como séptimo refuerzo y sigue activo en el mercado de pases: qué puestos busca

Eduardo Coudet había pedido tres o cuatro incorporaciones después de la derrota ante Gimnasia. La prioridad sigue siendo sumar un futbolista desequilibrante.

Hoy 17:56

River cerró la incorporación de Tobías Andrada y ya trabaja para completar los pedidos realizados por Eduardo Coudet de cara a la continuidad del Torneo Clausura.

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Luego de la derrota ante Gimnasia, el entrenador había solicitado “tres o cuatro refuerzos más”. Con el mediocampista de Vélez encaminado para convertirse en la séptima incorporación, la dirigencia intentará concretar nuevas llegadas antes de dar por terminado un mercado que podría alcanzar los diez fichajes.

La principal prioridad continúa siendo sumar un futbolista creativo, capaz de aportar desequilibrio en los últimos metros. La posibilidad de incorporar a Esequiel Barco perdió fuerza debido a importantes diferencias económicas, aunque en Núñez aseguran que existen otras alternativas bajo análisis.

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River todavía sueña con Thiago Almada

Uno de los grandes objetivos sigue siendo Thiago Almada. River mantiene un acuerdo con Atlético de Madrid por 20 millones de euros a cambio del 50% del pase, aunque Flamengo aparece mejor posicionado por la propuesta salarial realizada al jugador.

En el Millonario no consideran caída la negociación y podrían mejorar las condiciones económicas ofrecidas al futbolista. De todos modos, saben que no tienen la ventaja y que el conjunto brasileño cuenta con mayor poder financiero.

Mientras Almada no firme su contrato con Flamengo, la dirigencia de River continuará intentando avanzar.

El deseo de Mastantuono que ilusiona a los hinchas

El otro nombre que volvió a aparecer es el de Franco Mastantuono. Desde Europa aseguran que Real Madrid analiza cederlo durante la próxima temporada, aunque la intención del club español es que continúe su carrera en ese continente.

El propio jugador alimentó las expectativas al compartir en sus redes sociales una fotografía de su infancia con la camiseta de River. Además, no fue convocado para el amistoso que el equipo español disputará ante Fiorentina.

Pese a esas señales, en Núñez mantienen la cautela y consideran que la posibilidad de conseguirlo a préstamo es prácticamente imposible. La principal esperanza pasa por el deseo del futbolista de regresar.

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Francisco Ortega, el lateral que busca River

La dirigencia también trabaja en la incorporación de un lateral izquierdo. La alternativa más avanzada es Francisco Ortega, actualmente en Olympiacos.

El club griego redujo sus pretensiones de siete a seis millones de euros, aunque la cifra todavía es considerada elevada. River podría llegar a ofrecer hasta cinco millones, dependiendo de las inversiones que realice en otras posiciones.

La intención es reforzar ese sector, pero sin realizar un esfuerzo económico excesivo.

Los cupos que podría habilitar River

Aunque el mercado de pases argentino cerró este viernes, River podría obtener nuevos cupos para incorporar futbolistas hasta el 2 de septiembre.

Cada salida de un jugador al exterior habilitaría una nueva incorporación. Además, la Liga Profesional permite reemplazar a futbolistas vendidos o cedidos dentro del fútbol argentino durante ese período.

En ese sentido, Maximiliano Salas está cerca de continuar su carrera en Independiente Rivadavia. También se esperan préstamos de algunos juveniles a clubes uruguayos.

Una vez completadas las incorporaciones solicitadas por Coudet, River concentrará sus movimientos en definir las salidas de los jugadores que no forman parte de los planes del entrenador.