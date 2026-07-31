Central Córdoba goleó a Atlético Forres y sacó boleto a las semifinales del Anual

El Ferroviario fue contundente y venció por 3-0 al elenco de la “Capital del Tomate” en el estadio “Alfredo Terrera”.

Hoy 18:03

Central Córdoba derrotó este viernes por 3-0 a Atlético Forres, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, y se clasificó a las semifinales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto dirigido por Mario Britos necesitaba revertir la caída por 1-0 sufrida en el encuentro de ida y logró hacerlo con una sólida actuación en el estadio Alfredo Terrera.

Yoel Gerez fue una de las figuras del Ferroviario al convertir por duplicado durante la primera parte. El delantero abrió el marcador a los 17 minutos y volvió a anotar a los 23, resultado que ya le daba la clasificación al conjunto local.

En el complemento, Atlético Forres buscó reaccionar, pero Central Córdoba sostuvo la ventaja y terminó de sentenciar la llave a los 39 minutos, con el gol de Francisco Cuevas.

De esta manera, el Ferroviario se impuso por 3-1 en el resultado global y se metió entre los cuatro mejores equipos del certamen local.

En las semifinales enfrentará al ganador de la serie entre Central Argentino y Agua y Energía, que definirán su clasificación este viernes por la noche. En el encuentro de ida, el Albo ganó por 2-0.