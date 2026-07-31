Cinco policías enfrentan cargos por peculado en Banda del Río Salí

Cinco policías de Banda del Río Salí son acusados de peculado y falsedad ideológica tras un allanamiento en el que sustrajeron $1.500.000.

Hoy 17:26

Una audiencia fue convocada por la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal (MPF), liderada por Mariana Rivadeneira, para acusar a cinco policías de la comisaría de Banda del Río Salí por el delito de peculado y falsedad ideológica de instrumento público.

Los agentes en cuestión fueron señalados por el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga debido a un incidente ocurrido el 28 de diciembre del año pasado. En esa fecha, a las 17:20 horas, los empleados policiales, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, se presentaron en un domicilio ubicado en las calles Balcarce y Jaime Freyre.

Durante la diligencia judicial, los policías encontraron una suma aproximada de $1.500.000, que pertenecía a los moradores del inmueble. Esta situación colocó a los agentes en una posición de custodia y disponibilidad funcional respecto del dinero, obligándolos a documentar su hallazgo adecuadamente.

Sin embargo, los acusados actuaron de manera coordinada y abusaron de su autoridad al sustraer la mencionada suma de dinero. Este acto se realizó sin formalizar el secuestro del efectivo ni ponerlo a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Para encubrir su delito, omitieron registrar el hallazgo en el acta de procedimiento, consignando un resultado negativo que no reflejaba lo sucedido, lo que constituyó una violación a los deberes de la función pública.

El auxiliar de fiscal destacó que la calificación de los delitos cometidos incluye tanto peculado como falsedad ideológica, en calidad de coautores y en concurso real. Lizarraga solicitó que se impongan medidas de menor intensidad durante el plazo de investigación penal preparatoria, que se estima será de seis meses.

La jueza interviniente también subrayó la gravedad de los ilícitos mencionados y accedió a lo solicitado por la Fiscalía, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas policiales.