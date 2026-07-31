Sabrina Rojas hace un comentario irónico sobre Luciano Castro en Pasó en América

Sabrina Rojas lanzó una ingeniosa indirecta sobre su ex Luciano Castro durante el programa Pasó en América, al comentar sobre el nuevo emprendimiento de Wanda Nara relacionado con infidelidades.

Hoy 15:59

Durante la última emisión del programa Pasó en América (América TV), la conductora Sabrina Rojas aprovechó el lanzamiento de Academia Wanda, la nueva iniciativa de Wanda Nara, para realizar un comentario que rápidamente atrajo la atención del público.

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Rojas, al escuchar que la suscripción a la plataforma de cursos online cuesta $100.000 pesos, sugirió humorísticamente su propio curso titulado ‘Cómo superar los cuernos’, que provocó carcajadas entre sus compañeros de panel.

Este ingenioso comentario se convirtió en tendencia en redes sociales, evidenciando cómo la conductora, sin mencionar directamente a Luciano Castro, logró aludir a su historia personal de manera ingeniosa y sarcástica.

Además, Rojas no solo presentó su idea de negocio, sino que también fijó un precio de referencia, “voy a cobrarlo 67 dólares”, lo que intensificó la risa y simpatía del público hacia su propuesta.

El contenido de su curso ficticio incluía módulos como ‘Cómo descubrirlo’ y ‘Autoestima’, lo que dejó claro que su indirecta hacia Castro, quien es el padre de sus hijos, fue bien entendida por todos los presentes.

La relación entre Sabrina Rojas y Luciano Castro, que fue una de las más seguidas en el espectáculo argentino, ha tenido sus altibajos, especialmente después de su separación en 2022, que estuvo marcada por rumores de infidelidades.

En este contexto, Rojas ha adoptado una postura humorística y reflexiva sobre su pasado, como lo demostró en una reciente entrevista donde destacó su evolución personal en las relaciones.