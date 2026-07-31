Clima en Santiago del Estero: julio termina con un día de calor, humedad y vientos leves

El cierre del mes estará marcado por temperaturas elevadas para la época, cielo nublado y posibles ráfagas del noreste. Hacia la noche podrían registrarse algunas lloviznas débiles.

Hoy 01:50

Santiago del Estero despedirá julio de 2026 con una jornada atípica para pleno invierno. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 31 de julio tendrá temperaturas elevadas, mucha humedad y un cambio en las condiciones hacia las últimas horas del día con la llegada de viento desde el noreste.

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De acuerdo con los datos publicados por el organismo, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 19 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 29 grados, generando un ambiente más parecido a la primavera que a los últimos días del mes de julio.

Durante la mañana y la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque no se esperan precipitaciones importantes. La humedad será uno de los factores destacados del día, con valores que superarán el 90%, aumentando la sensación de un clima pesado.

Agosto llega con viento y posibles cambios en el tiempo

Hacia la tarde noche, el panorama podría comenzar a modificarse con la presencia de ráfagas de viento del sector noreste que podrían alcanzar los 23 kilómetros por hora, según las estimaciones del SMN.

Además, durante las últimas horas del viernes existe una baja posibilidad de que se registren lloviznas leves y aisladas, como anticipo de un cambio en las condiciones meteorológicas para el inicio del mes de agosto.

De esta manera, Santiago del Estero cerrará julio con una jornada marcada por el calor inusual, la nubosidad y la humedad, mientras que el ingreso del viento hacia la noche podría marcar el comienzo de una nueva etapa climática para los primeros días de agosto.