Detienen a hombre con 106 kilos de cocaína en La Quiaca

Un hombre fue arrestado en La Quiaca tras ser sorprendido transportando más de 106 kilos de cocaína en un vehículo utilitario, en un operativo realizado por Gendarmería Nacional.

Hoy 02:10

En un reciente operativo antidrogas realizado en La Quiaca, un hombre fue detenido por transportar más de 106 kilos de cocaína en un vehículo utilitario.

El incidente ocurrió cuando el individuo fue descubierto mientras cargaba bolsas con droga junto a dos cómplices que lograron escapar hacia Bolivia.

Los efectivos del Grupo del Sistema Tecnológico de Vigilancia de Fronteras del Escuadrón 21 'La Quiaca' observaron a los tres hombres en un camino secundario conocido como 'La Torre', que conecta Argentina con el país vecino.

Al intentar detenerlos, dos de los sospechosos huyeron a pie, mientras que el tercero se subió al vehículo y se dio a la fuga.

Los gendarmes solicitaron refuerzos y lograron interceptar el vehículo en la intersección de la avenida España y calle San Juan.

Tras obtener autorización de la Unidad Fiscal de Jujuy, los agentes inspeccionaron la caja del vehículo, donde encontraron 100 ladrillos de cocaína con un peso total de 106 kilos 063 gramos, que fueron sometidos a pruebas de campo narcotest con resultado positivo.

La Unidad Fiscal dispuso el decomiso de la droga, el vehículo y un teléfono celular, quedando el detenido a disposición de la Justicia.

Además, en otro operativo, se detuvo a un pasajero de un colectivo en la ruta nacional N°34, que transportaba un ladrillo de cocaína de 1 kilo 009 gramos, que también fue decomisado por las autoridades.