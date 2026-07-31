Sebastián Domínguez: "Ahora hay que hacer hincapié en la confianza"

El entrenador de Central Córdoba analizó el encuentro ante Atlético Tucumán, explicó las modificaciones de último momento y destacó la necesidad de continuar trabajando para recuperar confianza y funcionamiento.

Hoy 01:26

Sebastián Domínguez brindó su primera conferencia de prensa como entrenador de Central Córdoba luego del encuentro ante Atlético Tucumán, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, que finalizó con triunfo del conjunto local por 2-0.

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El director técnico explicó que la planificación inicial sufrió modificaciones debido a diferentes situaciones que se presentaron durante las horas previas al partido.

"Ni Sequeira ni Cáceres estaban habilitados para jugar. Michael se levantó con un cuadro gastrointestinal severo y decidimos que no juegue porque realmente estaba muy mal. Alan viene arrastrando una molestia en el gemelo y le llevará un tiempo recuperarse", detalló.

Domínguez señaló que el cuerpo técnico esperaba un encuentro en el que Atlético Tucumán buscara atacar mediante envíos directos y consideró que, durante buena parte del desarrollo, Central Córdoba logró controlar ese aspecto.

"Pensamos un partido en el que sabíamos que ellos jugaban muy directo y, en líneas generales, se dio como lo habíamos esperado. Nosotros tuvimos una posesión que pocas veces encontró profundidad", analizó.

El entrenador sostuvo que el partido se mantuvo equilibrado hasta la apertura del marcador y explicó que, después del primer gol, el desarrollo comenzó a cambiar.

"Hasta el gol de ellos no habíamos sufrido. A partir de ahí el partido se descontroló, nos quedó largo y ambos equipos empezaron a dejar espacios. El segundo gol llegó en el descuento", expresó.

Recuperar la confianza

Al ser consultado sobre los aspectos que considera prioritarios para trabajar, Domínguez puso el foco en el estado anímico del plantel.

"Primero está la confianza. Todo equipo que atraviesa una situación de este tipo también llega por una falta de confianza, algo normal cuando el jugador no encuentra los resultados", afirmó.

El técnico recordó que solamente tuvo tres jornadas de trabajo junto al grupo antes de su debut y remarcó que el proceso de adaptación será progresivo.

"Ahora queda seguir trabajando y que ellos también me conozcan a mí. Hay que hacer hincapié en la confianza, que los jugadores vuelvan a creer primero en ellos mismos y después vendrá todo lo demás", agregó.

Domínguez también explicó que el desgaste físico condicionó las modificaciones realizadas durante el segundo tiempo.

"Desde el minuto 50 algunos jugadores empezaron a pedir los cambios porque sentían que les estaba costando. Eso nos condicionó a la hora de pensar el partido, teniendo en cuenta también que había cuatro habituales titulares fuera del equipo por diferentes cuestiones", indicó.

Por último, el entrenador consideró que el escaso tiempo entre los partidos representa uno de los principales desafíos para consolidar su propuesta futbolística.

"Faltan días para conocernos y para que los jugadores conozcan la idea. El fútbol argentino tiene las fechas muy pegadas y lo más difícil para los entrenadores que recién llegamos es encontrar funcionamiento compitiendo cada cuatro o cinco días. Lo sabemos y creemos que el equipo va a levantar", concluyó.