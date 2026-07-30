Amargo debut para Domínguez y derrota de Central Córdoba ante Atlético Tucumán en el Madre de Ciudades

El Ferroviario no pudo imponer condiciones como local y volvió a sufrir una dura derrota por 2 a 0 por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 23:25

El cambio de entrenador no alcanzó para modificar la realidad de Central Córdoba. En el estreno de Sebastián Domínguez como director técnico, el Ferroviario cayó 2-0 frente a Atlético Tucumán en el estadio Madre de Ciudades, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, y continúa sin puntos en el campeonato.

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El conjunto santiagueño asumió el protagonismo desde el inicio con la posesión de la pelota, pero fue el equipo dirigido por Julio César Falcioni el que generó las situaciones más claras. Ruiz Rodríguez estuvo cerca de abrir el marcador en dos oportunidades durante la primera mitad, aunque el arquero Javier Vallejos respondió con una gran atajada para mantener el empate.

En el complemento, el Decano salió decidido a golpear y lo consiguió a los 17 minutos. Leandro "Loco" Díaz peinó un pelotazo largo, Ruiz Rodríguez ganó la segunda jugada y asistió al propio delantero, que definió de primera para poner el 1-0.

Con la ventaja, Atlético Tucumán se replegó y apostó al contraataque, mientras Central Córdoba volvió a quedarse sin ideas para romper el bloque defensivo rival. Ya sobre el cierre, otra vez apareció el Loco Díaz, quien sacó un potente remate desde afuera del área para marcar el 2-0 definitivo y sentenciar el encuentro.

Con este resultado, el equipo de Falcioni consiguió su primera victoria en el torneo y alimenta su ilusión de pelear por los puestos de copas internacionales. En cambio, Central Córdoba profundizó su mal momento: sigue sin unidades en el Clausura, no logró cambiar la imagen con el debut de Sebastián Domínguez y comienza a mirar con preocupación la parte baja de la tabla.