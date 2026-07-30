Independiente venció a Newells en Avellaneda y sigue firme en el Clausura

El Rojo se quedó con el triunfo por 1 a 0 ante Lepra por la segunda fecha del certamen y se sube a lo más alto.

Hoy 23:15

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Independiente continúa con paso firme en el Torneo Clausura 2026. Después del gran triunfo conseguido en el debut frente a Estudiantes en La Plata, el conjunto de Gustavo Quinteros volvió a sumar de a tres al imponerse 1-0 sobre Newell's en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, gracias a un verdadero golazo de Santiago Montiel.

El Rojo golpeó en la primera situación clara que generó. Tras una buena proyección de Juan Fedorco, Montiel controló con categoría, dejó atrás a dos defensores y sacó un potente remate que dejó sin chances al arquero Josué Reinatti, desatando el festejo de todo Avellaneda. Minutos más tarde, Matías Abaldo y Facundo Zabala estuvieron cerca de ampliar la diferencia, pero el guardameta visitante respondió con una gran intervención.

Más allá del dominio de la posesión, el equipo de Quinteros volvió a mostrar que sus principales argumentos ofensivos pasan por el desequilibrio de Montiel y Abaldo, los futbolistas que rompieron la estructura y marcaron la diferencia en un partido de escasas situaciones de gol.

En el complemento, Newell's adelantó sus líneas y manejó más la pelota, aunque nunca logró inquietar seriamente a Rodrigo Rey. Con el correr de los minutos, Iván Marcone se adueñó del mediocampo y Independiente recuperó el control del juego. Además, los ingresos de Maximiliano Meza, Kevin Lomónaco y Adrián "Tata" Martínez le dieron mayor equilibrio al equipo para sostener la ventaja sin sobresaltos.

Con este triunfo, Independiente mantiene el puntaje ideal en el inicio del campeonato y alimenta la ilusión de volver a pelear por un título local después de muchos años. Aunque todavía tiene aspectos por mejorar, el conjunto de Quinteros encontró en la solidez defensiva y la eficacia ofensiva dos pilares para comenzar el Clausura con el pie derecho.