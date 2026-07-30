Netflix lanzará estrenos imperdibles en agosto con nuevas series y documentales

Durante agosto de 2026, Netflix ampliará su catálogo con estrenos como Cien años de soledad: Parte 2, Outer Banks y documentales intrigantes.

Hoy 23:19

Netflix renovará su catálogo en agosto de 2026 con una serie de estrenos que incluirán nuevas temporadas de series populares, películas originales y documentales fascinantes.

Uno de los lanzamientos más esperados es Cien años de soledad: Parte 2, que se estrenará el 5 de agosto, continuando la aclamada adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez.

El 6 de agosto, los suscriptores podrán disfrutar de la tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter, donde los personajes enfrentarán nuevos retos a raíz de una crisis de salud.

La serie juvenil Outer Banks regresará el 20 de agosto con su quinta temporada, donde los Pogues se verán envueltos en una nueva aventura que pondrá a prueba su amistad y determinación.

Entre otros estrenos de series se encuentran Acaramelados y Muertos S.L.: Temporada 4, ambos disponibles el 7 de agosto, así como Love Is Blind: Reino Unido: Temporada 3 el 19 de agosto.

En el ámbito cinematográfico, el 7 de agosto se lanzará La última casa, un thriller que mantendrá a la audiencia al borde de sus asientos, seguido por No se desea buena suerte y Mi mejor amigo, su novia y yo el 14 de agosto.

Netflix también ofrecerá documentales impactantes, como Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida el 5 de agosto y Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing el 19 de agosto, que explorarán importantes temas sociales y empresariales.