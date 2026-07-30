El CePSI fue sede de una jornada internacional sobre prevención y atención de quemaduras

Especialistas de Argentina, El Salvador y Chile participaron de un encuentro destinado a fortalecer estrategias de prevención y mejorar el abordaje integral de las lesiones por quemaduras, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Hoy 23:31

La Oficina de Comunicación a Distancia (OCD) del CePSI Eva Perón fue escenario de la Jornada de Quemaduras: Experiencias en Prevención, un encuentro internacional que reunió a profesionales de distintos países para compartir conocimientos, experiencias y nuevas estrategias vinculadas a la prevención y el tratamiento integral de las lesiones por quemaduras.

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La actividad fue moderada por la Dra. Fanny Rondón, quien resaltó la importancia de promover espacios de intercambio entre especialistas de diferentes disciplinas y nacionalidades, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y mejorar la calidad de atención de los pacientes.

Durante la jornada participaron representantes de la Cruz Roja Argentina, entre ellos Francisco Guerrero, coordinador de Gestión de Riesgos y Catástrofes, y Amina Lladhon, instructora nacional de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS).

Ambos profesionales presentaron un modelo interdisciplinario desarrollado durante el último año, basado en la articulación entre la gestión del riesgo, la salud mental y el trabajo comunitario, como herramientas fundamentales para acompañar a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones relacionadas con quemaduras.

La experiencia del CePSI Eva Perón como modelo de prevención

En representación de la Cruz Roja Filial Santiago del Estero, los especialistas compartieron la experiencia implementada en el Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI) Eva Perón, que contempla el acompañamiento psicosocial de pacientes pediátricos y sus familias.

El trabajo también incluye la capacitación de equipos de salud, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el desarrollo de acciones preventivas en espacios comunitarios y educativos.

Durante la exposición se destacó que la prevención de las quemaduras debe entenderse como un proceso permanente que involucra la creación de entornos seguros, la educación de las familias, la preparación de los equipos sanitarios y la incorporación de la Salud Mental y el Apoyo Psicosocial como parte esencial de la atención integral.

Intercambio internacional y cooperación

La experiencia presentada desde Santiago del Estero generó un importante interés entre los participantes y permitió un intercambio con profesionales de El Salvador, Chile y otros países de la región, quienes compartieron sus propios trabajos y analizaron los desafíos comunes en materia de prevención y respuesta frente a las quemaduras.

El encuentro finalizó con un espacio de diálogo y puesta en común de buenas prácticas, donde se reafirmó la importancia de la cooperación internacional y del trabajo interdisciplinario para construir comunidades más seguras, preparadas y resilientes.

Desde el CePSI destacaron que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para avanzar en estrategias que permitan reducir los riesgos y mejorar la atención de una problemática que afecta especialmente a la población infantil.