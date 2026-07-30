Nediani recibió un importante respaldo en el cierre de campaña del FCU y llamó a consolidar el proyecto de ciudad que comenzó en el 2022

El Frente Compromiso y Unidad realizó su acto de cierre de campaña con una multitudinaria convocatoria. El actual intendente pidió el acompañamiento de los bandeños en las elecciones del 2 de agosto.

Hoy 22:09

Con un multitudinario acto, el Frente Compromiso y Unidad (FCU) realizó el jueves el acto de cierre de campaña de cara a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto, donde buscará renovar el respaldo popular para continuar al frente del municipio de la ciudad de La Banda.

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El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y fue encabezado por el candidato a intendente, Ing. Roger Elías Nediani; la candidata a viceintendenta, Dra. Victoria Torres; y el candidato a Defensor del Pueblo, CPN Miguel Estefán.

También participaron los candidatos a concejales de las dos listas oficiales del espacio, encabezadas por la Dra. Mariana Morales y Miguel Montenegro, junto a dirigentes barriales, militantes y numerosos vecinos que colmaron el predio para acompañar el último encuentro de campaña.

En la oportunidad, Roger Elías Nediani agradeció el acompañamiento recibido durante toda la campaña y convocó a los bandeños a acompañar con su voto la propuesta del Frente Compromiso y Unidad.

“Hoy estamos haciendo el cierre de la campaña del Frente Compromiso y Unidad. La verdad que ha sido una campaña corta, pero muy intensa, donde nos ha tocado caminar y compartir todo lo que hicimos durante los últimos cuatro años y las nuevas propuestas de gobierno que tenemos para seguir transformando la ciudad de La Banda.

Así que estoy muy contento y con las mejores expectativas para las elecciones del domingo, porque hemos podido escuchar a los vecinos y hemos podido darles respuesta inmediata en la mayoría de los casos.

Por supuesto, entendemos que hay muchas cosas por hacer todavía, pero sin ninguna duda vamos a continuar trabajando y haciendo las correcciones que debemos hacer para mejorar cada sector de la ciudad”.

Agregó: “La campaña la hemos trabajado de forma articulada con todos los empleados y empleadas municipales. También trabajamos de forma conjunto con los vecinos, siempre en el marco de nuestra propuesta de gobierno de un municipio a puertas abiertas.

Así es como hemos tenido la posibilidad de conversar con muchos vecinos como así también con autoridades de juntas vecinales que se han reformado casi en la gran mayoría de los barrios, y esto nos ha permitido concretar muchas obras”.

“Decirles a los vecinos que queremos seguir trabajando junto a ellos para mejorar cada uno de los barrios como lo venimos haciendo desde el primer día que asumimos, allá por el 31 de octubre del año 2022.

Tenemos un plan de trabajo que incluye obras de infraestructura que mejoran la conectividad y la integración de los barrios con el centro, y en ese sentido, vamos a continuar trabajando así porque con estas obras que llevamos adelante, claramente hemos podido observar que ha permitido expandir las fronteras comerciales de la ciudad.

También vamos a trabajar para los jóvenes porque vamos a seguir impulsando la llegada de empresas y de inversiones para que nuestros jóvenes tengan más posibilidades laborales aquí en La Banda, sin tener que irse de la ciudad.

Así que le pedimos que nos apoyen este 2 de agosto para continuar llevando adelante mejoras y transformando la ciudad de La Banda como lo venimos haciendo hasta hoy” , concluyó el actual jefe comunal de La Banda.

Por su parte, la Dra. Victoria Torres, destacó: “La verdad que es difícil hoy hablar aquí con todos ustedes presentes porque es muy emocionante.

Venimos transitando esta campaña electoral que ha sido muy intensa y cada uno de ustedes ha estado ahí trabajando, dejando todo. Y por eso, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los compañeros. Gracias desde el corazón, gracias por todo el esfuerzo y por todo el trabajo.

Hoy en este cierre de campaña, ya lo venimos conversando con cada uno de ustedes,

lo importante que es este domingo, que nos jugamos absolutamente todos. Por eso quiero pedirles a cada uno que haga un repaso en su cabeza de todos estos cuatro años grandiosos que hemos vivido con nuestro compañero Roger Nediani.

Todos estos años de trabajo que hemos estado al lado de cada vecino, en cada barrio, en cada necesidad. Todos ustedes trabajando al lado de cada uno de los ciudadanos bandeños. Y nosotros que nos conocemos sabemos que solamente nosotros podemos trabajar por La Banda.

Así que gracias a todos, como les decía recién, por todo el trabajo, por todo el acompañamiento.

Nos queda este último pasito, que es el día domingo”.