En vivo: Boca define su clasificación en la Sudamericana en Chile ante OHiggins

El Xeneize defenderá este jueves la ventaja obtenida en La Bombonera en busca de los octavos de final del certamen internacional. Se juega desde las 21.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.
ñBoca visitará este jueves desde las 21.30 a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, por el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Luego del triunfo 1-0 conseguido en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará sellar el pase a los octavos de final.
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