En vivo: Independiente recibe a Newell's en Avellaneda con el objetivo de seguir por el buen camino

El Rojo y la Lepra llegan entonados tras ganar en la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Desde las 21.15, ambos buscarán mantener el puntaje ideal en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Hoy 21:01

Independiente recibirá este jueves desde las 21.15 a Newell's, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Tanto el equipo de Gustavo Quinteros como el de Frank Darío Kudelka comenzaron el campeonato con un triunfo y ahora intentarán dar otro paso para consolidarse en la pelea por los primeros puestos.

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