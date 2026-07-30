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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUL 2026 | 23º
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En vivo: con el debut de Domínguez, Central Córdoba va por su primera victoria ante Atlético Tucumán

El Ferroviario buscará este jueves su primera victoria en el Torneo Clausura cuando reciba al Decano desde las 21.15. Será el estreno oficial del entrenador del conjunto santiagueño.

Hoy 21:32

Central Córdoba recibirá este jueves, desde las 21.15, a Atlético Tucumán en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro marcará el estreno oficial de Sebastián Domínguez como director técnico del Ferroviario.

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TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tucumán Estadio Único Madre de Ciudades Sebastián Domínguez
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