Detenido por hurto en Famaillá tras investigación del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal de Famaillá logró una detención significativa en un caso de hurto, asegurando la prisión preventiva del acusado tras una investigación detallada.

Hoy 01:15

En una audiencia celebrada el 30 de julio, el Ministerio Fiscal (MPF) dio un paso importante en la lucha contra los delitos contra la propiedad. La Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Contra la Propiedad, bajo la dirección de Gerardo Salas, formalizó la investigación y logró la detención con prisión preventiva del principal imputado por un hecho delictivo sucedido en la ciudad de Famaillá.

La acusación fue presentada por el auxiliar de fiscal, César Larry, quien expuso con claridad las evidencias recolectadas, detallando el modus operandi del aprehendido. Según la investigación del MPF, el ilícito ocurrió durante la madrugada del 29 de julio de 2026, alrededor de las 04:11 horas.

El acusado, con la intención de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos, ingresó a un inmueble en calle Congreso, en el barrio Sur de Famaillá. Para ello, escaló una tapia de aproximadamente 2,10 metros de altura y un segundo muro de bloques de cemento de 1,60 metros que separaba ambas propiedades, accediendo así al fondo de la vivienda de la víctima.

Una vez dentro, se apropió de varias prendas de vestir, incluyendo un pantalón de jean azul, una remera verde claro con la inscripción “Técnica Softs” y una camiseta térmica verde oscuro, que se encontraban en el patio trasero. Su presencia fue advertida por el hermano de la víctima, lo que provocó que el acusado huyera rápidamente con las prendas sustraídas.

Después de la huida, el imputado intentó ocultarse en otra vivienda ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen, entre Azcuénaga y Larrea. Sin embargo, fue localizado y aprehendido por la Policía Municipal de Famaillá, que había sido alertada por el Centro de Monitoreo, logrando recuperar todas las prendas sustraídas.

En base a los hechos, la fiscalía presentó la calificación jurídica provisoria de Hurto agravado por escalamiento, en calidad de autor y en grado consumado. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal César Larry solicitó un mes de prisión preventiva para resguardar el proceso judicial.

El juez actuante acogió plenamente lo solicitado por el MPF, declarando la legalidad de la aprehensión y formalizando la investigación. Así, se otorgaron 30 días de medida coercitiva para el acusado, quien deberá permanecer en una unidad penitenciaria durante este tiempo.