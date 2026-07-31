Emilia Mernes volvió a sorprender con sus looks: lencería, minivestido y una cartera Dior que marcaron tendencia

La cantante entrerriana compartió nuevas postales en redes sociales y apostó por una estética inspirada en los años 2000, con prendas sensuales, accesorios llamativos y detalles de lujo.

Hoy 02:17

Emilia Mernes volvió a convertirse en el centro de atención en redes sociales luego de compartir imágenes de sus últimos looks. La cantante argentina mostró dos estilismos con una fuerte inspiración dosmilera, combinando sensualidad, colores vibrantes y accesorios de marcas internacionales.

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La artista publicó las postales en su cuenta secundaria de Instagram, donde reafirmó su estilo marcado por las tendencias retro y las apuestas más arriesgadas de la moda actual.

Emilia Mernes sorprendió con un minivestido turquesa de estilo Y2K

Uno de los conjuntos elegidos por Emilia Mernes fue un minivestido turquesa de la marca británica Jaded London, una prenda con diseño cut out que resaltó su figura y combinó diferentes texturas.

El modelo cuenta con un top corto de moldería cruzada, anudado en el centro del pecho, y un escote superpuesto de encaje en tonos rojos y amarillos que generó un llamativo contraste.

La parte inferior del vestido tiene una minifalda de tiro bajo, con frunces laterales y una tira vertical de aros celestes de carey que une ambas piezas sobre el abdomen, un detalle característico de la estética de principios de los 2000.

Para completar el look, Emilia apostó por unas sandalias fucsias de taco aguja, con tiras finas decoradas con cristales en tonos plateados y amarillos. Además, sumó pulseras multicolores que reforzaron el estilo retro de la propuesta.

Lencería blanca, rosario y una cartera Dior: el segundo look de Emilia

En la segunda producción, Emilia Mernes mantuvo la estética sensual con un conjunto de lencería blanca en tono marfil, compuesto por un corpiño de taza suave con detalles de encaje y una bombacha de tiro alto.

La cantante agregó un accesorio que llamó especialmente la atención: un rosario largo con cuentas plateadas, llevado sobre el torso como complemento del outfit y alineado con una de las tendencias que ganaron protagonismo en la moda reciente.

El look se completó con sandalias de taco fino en color rosa pastel, con un detalle de moño en la parte frontal, y una exclusiva cartera de Dior con el clásico estampado monograma en tonos grises.

El beauty look que acompaña la estética de Emilia Mernes

Para ambos estilismos, Emilia mantuvo una línea de belleza similar. La cantante eligió llevar el pelo suelto con ondas marcadas, especialmente en las puntas, uno de los peinados que más utiliza en sus últimas apariciones.

En cuanto al maquillaje, apostó por tonos neutros con protagonismo en la mirada: sombras marrón cálido, delineado negro sutil y máscara de pestañas. También sumó una piel luminosa, rubor rosado, contorno labial en tono café y labios con brillo.

Una vez más, Emilia Mernes volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las figuras argentinas que más influencia tiene en materia de moda, combinando referencias del pasado con tendencias actuales y piezas de lujo.