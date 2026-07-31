Accidentes de tránsito afectan la circulación en Salta

Este jueves, una serie de accidentes viales en Salta ocasionaron importantes complicaciones en el tránsito de la ciudad.

Hoy 01:17

La mañana de este jueves fue testigo de una serie de siniestros viales que complicaron el tránsito en distintos puntos de la ciudad de Salta.

A lo largo de pocas horas, se registraron choques y derrapes en barrios como Tres Cerritos, en la Circunvalación Oeste y en las cercanías del monumento 20 de Febrero, donde varios motociclistas requirieron asistencia médica y se implementaron cortes preventivos en el tránsito.

Uno de los incidentes más destacados ocurrió cerca de las 7:20 de la mañana en avenida Sarmiento, donde dos motociclistas derraparon tras perder el control de sus vehículos.

Las primeras informaciones sugieren que la presencia de líquidos cloacales sobre la calzada generó una superficie resbaladiza, convirtiendo el pavimento en un peligro para los conductores que transitaban por la zona.

Ambos motociclistas sufrieron lesiones debido a la caída y recibieron asistencia médica en el lugar por parte del SAMEC.

Un segundo siniestro tuvo lugar en la intersección de avenida Reyes Católicos y calle Los Ombúes, donde dos motocicletas colisionaron violentamente.

De acuerdo con los informes preliminares, una de las motos se dirigía en sentido norte-sur, mientras que la otra intentaba cruzar la avenida, resultando en un fuerte choque que dejó los cascos y motocicletas esparcidos sobre la calzada.

Los conductores, que sufrieron golpes significativos, fueron asistidos por dos ambulancias del SAMEC, mientras que efectivos de policía y tránsito trabajaron para regular la circulación y realizar las pericias correspondientes.

El tercer accidente se registró en Circunvalación Oeste, donde una motocicleta de gran cilindrada colisionó con la parte trasera de un automóvil, tras un frenado inesperado del vehículo. La motocicleta sufrió daños considerables y se encontraron restos de líquidos en la carretera.