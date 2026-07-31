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Continúan abiertas las inscripciones para el Curso de Excel Básico para Principiantes

La capacitación comenzará el 15 de agosto en la Casa del Bicentenario y está destinada a personas sin experiencia previa que deseen adquirir conocimientos básicos sobre el uso de planillas de cálculo, una herramienta clave para el estudio, el trabajo y la organización personal.

Hoy 14:15

La Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda informa que continuarán abiertas las inscripciones del Curso de Excel Básico para Principiantes, una propuesta de formación orientada a quienes buscan aprender a utilizar esta herramienta de manera práctica y sencilla, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

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Las clases comenzarán el 15 de agosto y se dictarán todos los sábados en la Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda, situada sobre la Av. Besares y la calle Garay.

El curso está diseñado para que los participantes incorporen habilidades esenciales aplicables al estudio, el trabajo, los emprendimientos y la organización de las tareas cotidianas.

Durante las clases se abordarán contenidos como la creación y edición de planillas, el uso de fórmulas básicas para realizar cálculos, la organización de datos, la elaboración de tablas y el formato de documentos, brindando competencias altamente valoradas en los ámbitos laboral y académico.

La capacitación tendrá una modalidad práctica y contará con acompañamiento personalizado, permitiendo que cada estudiante avance a su propio ritmo.

La actividad es arancelada y los cupos son limitados. Por lo tanto, los interesados pueden solicitar mayor información e inscribirse comunicándose al 3856-22-5258.

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