Equipos pertenecientes a la Liga C40 recibieron camisetas y pelotas

La iniciativa benefició a los 16 equipos que integran la Liga, fortaleciendo el desarrollo del fútbol amateur y reafirmando el acompañamiento del municipio a las actividades deportivas y de integración comunitaria.

Hoy 14:04

El Departamento Ejecutivo Municipal entregó camisetas y pelotas a los 16 equipos de pertenecientes a la Liga C40 de la ciudad de La Banda quienes llevan más de tres años trabajando en beneficio del fútbol amateur.

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Cabe destacar, que la gestión de esta entrega se realizó a través de la Secretaría de Gobierno, el área de protocolo del Honorable Concejo Deliberante de La Banda y la Dirección de Deportes y Recreación.

A través de estas acciones se refuerza el acompañamiento del municipio al deporte amateur de la ciudad de La Banda, promoviendo espacios de integración, recreación y participación comunitaria.

Los equipos pertenecientes a la Liga C40, que fueron favorecidos con esta entrega fueron: San Juan, Gorrini Fc, Central Norte, Ampliación Fc, Súper Belén Fc, Héctor Soria, España Cañi, Quilmes Ac, Def de Dany, Paraíso Fc, Fénix Fc, Villa Unión, IRMA, 3ER Tiempo, 12 de Octubre y B° Jardín.