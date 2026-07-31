Diego Forlán fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol oficializó la llegada de Cachavacha, quien reemplazará de manera interina a Marcelo Bielsa en la selección mayor y también estará al frente de la Sub-20 de cara al Mundial 2027.

Hoy 14:12

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó este viernes a Diego Forlán como nuevo entrenador de la Selección de Uruguay. El histórico exdelantero asumirá de manera interina al frente de la Celeste tras la salida de Marcelo Bielsa, quien dejó el cargo luego de la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

La presentación se realizó a través de las redes sociales de la AUF, con un emotivo video que recordó la trayectoria de Cachavacha y una frase que rápidamente se hizo viral: "¿Y si te llaman?", en referencia a una entrevista brindada durante la Copa del Mundo, cuando respondió sin dudar: "¿Sabés cómo voy?".

Forlán es una de las máximas leyendas del fútbol uruguayo. Convirtió 36 goles en 112 partidos con la camiseta celeste, lo que lo ubica como el tercer máximo goleador histórico de la selección, solo por detrás de Luis Suárez (69) y Edinson Cavani (58). Su etapa más recordada fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde condujo a Uruguay hasta las semifinales y fue distinguido con el Balón de Oro del torneo. Un año después levantó la Copa América 2011 disputada en Argentina.

En esta nueva etapa, el exatacante tendrá un doble desafío. Según confirmó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dirigirá a la selección mayor durante los próximos compromisos amistosos, con un ciclo interino de ocho partidos entre septiembre y marzo, y además se hará cargo de la Sub-20, que comenzará su preparación para el Mundial 2027, a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Como entrenador, la experiencia de Forlán es breve. En 2020 dirigió a Peñarol, donde permaneció apenas 11 partidos, con un saldo de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Al año siguiente tomó las riendas de Atenas de San Carlos, en la Segunda División uruguaya, donde acumuló 12 encuentros, con cuatro triunfos, cinco empates y tres caídas. Ahora afrontará el mayor desafío de su carrera desde el banco de suplentes, al frente de la selección de su país.