El Gobernador presentó líneas de financiamiento del CFI para proyectos de tecnología y economía del conocimiento

La iniciativa busca impulsar inversiones estratégicas y fortalecer el desarrollo tecnológico y productivo en Santiago del Estero.

Hoy 13:26

En el marco de las políticas públicas orientadas a la innovación y al fortalecimiento del sector productivo, el gobernador Elías Suárez compartió la presentación de las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinadas a impulsar proyectos vinculados a la tecnología, la innovación y la economía del conocimiento.

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En el Data Center se hizo la presentación con una charla informativa para empresarios, emprendedores, estudiantes y referentes del sector tecnológico local, con el objetivo de acercar herramientas concretas de inversión en un contexto económico desafiante a nivel nacional.

También participaron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, y de Educación; Mariela Nassif; el representante de la Casa de Santiago, Bernardo Abruzzese; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; junto a equipos técnicos del Estado provincial.

Durante su discurso, el gobernador remarcó la importancia de sostener una articulación constante entre el sector público y el ámbito privado, destacando el rol fundamental de las cámaras empresariales y de emprendedores tecnológicos.

"Venimos instrumentando un plan con la visión de incorporar tecnología al Estado y acercarla a los productores y emprendedores. La tecnología sirve para mejorar la vida de la gente; nuestra obligación es incorporarla para optimizar la calidad del servicio a la ciudadanía", expresó.

Asimismo, Suárez hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia una mayor industrialización de la materia prima local, tomando como referencia el potencial productivo de la provincia en agricultura y ganadería.

En este sentido, anunció que se proyecta un plan aún más ambicioso. "Tenemos que aspirar a industrializar esa materia prima. Producir soja, maíz y derivados agrícolas y ganaderos está muy bien, pero ahora debemos generar trabajo santiagueño en nuestra provincia industrializando esa producción. He delegado la confección de un programa ambicioso para instrumentar el año que viene, porque Santiago del Estero tiene las condiciones para hacerlo con seriedad y responsabilidad", afirmó.

Finalmente, el gobernador agradeció el acompañamiento permanente del CFI en la gestión, convocando a los actores del sector tecnológico a sumarse y colaborar activamente en el diseño de los próximos programas provinciales.

A su turno, la ministra de Justicia y Derechos Humanos destacó la convicción política del Gobierno provincial en la transformación digital y el desarrollo productivo.

"La presencia del gobernador no es casual ni meramente protocolar; refleja su profunda convicción de potenciar a través de la tecnología la matriz productiva de Santiago del Estero, que es agroindustrial, ganadera, forestal y turística", señaló O’Mill.

La funcionaria explicó que las herramientas tecnológicas actúan de manera transversal en todas las áreas de gestión. "El Gobierno provincial busca que la agricultura incorpore inteligencia artificial, que la industria se automatice, que la salud crezca en telemedicina, que la educación sea personalizada y que la justicia sea digital. Estas herramientas de crédito del CFI son un anhelo cumplido para consolidar el arraigo de nuestros talentos y acompañar las inversiones que el sector privado necesita", concluyó.