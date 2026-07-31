Se realizó la entrega de certificados del curso “Celular sin Miedo” destinado a adultos mayores

Seis adultas mayores recibieron sus certificados tras completar una capacitación orientada al uso de herramientas digitales, una propuesta que promueve la inclusión tecnológica, la autonomía y la participación activa en la comunidad.

Hoy 14:00

La Oficina de Adultos Mayores llevó a cabo la entrega de certificados a seis alumnas que finalizaron el curso “Celular sin Miedo”, en un acto realizado en la Escuela de Robótica de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la integración social de las personas mayores, brindándoles herramientas para el uso del teléfono celular, mayor seguridad en su vida cotidiana y un espacio de acompañamiento, aprendizaje y participación.

Durante el curso, las participantes adquirieron conocimientos sobre el uso de funciones básicas del dispositivo, comunicación, acceso a aplicaciones y otras herramientas digitales que facilitan las actividades diarias y favorecen una mayor inclusión tecnológica.

Desde la Oficina de Adultos Mayores destacaron el compromiso, la dedicación y el entusiasmo de las alumnas que participaron de esta propuesta, y reafirmaron la continuidad de este tipo de capacitaciones destinadas a fortalecer la inclusión, la participación activa y el bienestar integral de los adultos mayores de la ciudad de La Banda.