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Se realizó la entrega de certificados del curso “Celular sin Miedo” destinado a adultos mayores

Seis adultas mayores recibieron sus certificados tras completar una capacitación orientada al uso de herramientas digitales, una propuesta que promueve la inclusión tecnológica, la autonomía y la participación activa en la comunidad.

Hoy 14:00
La Banda

La Oficina de Adultos Mayores llevó a cabo la entrega de certificados a seis alumnas que finalizaron el curso “Celular sin Miedo”, en un acto realizado en la Escuela de Robótica de la ciudad de La Banda.

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Esta iniciativa tiene como objetivo promover la integración social de las personas mayores, brindándoles herramientas para el uso del teléfono celular, mayor seguridad en su vida cotidiana y un espacio de acompañamiento, aprendizaje y participación.

Durante el curso, las participantes adquirieron conocimientos sobre el uso de funciones básicas del dispositivo, comunicación, acceso a aplicaciones y otras herramientas digitales que facilitan las actividades diarias y favorecen una mayor inclusión tecnológica.

Desde la Oficina de Adultos Mayores destacaron el compromiso, la dedicación y el entusiasmo de las alumnas que participaron de esta propuesta, y reafirmaron la continuidad de este tipo de capacitaciones destinadas a fortalecer la inclusión, la participación activa y el bienestar integral de los adultos mayores de la ciudad de La Banda.

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