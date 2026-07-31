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Conmoción por el grave estado de salud de la esposa de un reconocido influencer tras dar a luz

La colombiana Mafer Rodríguez permanece internada en México tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Perdió la vista y quedó parapléjica; su familia denuncia presunta negligencia médica.

Hoy 12:46

La historia de María Fernanda “Mafer” Rodríguez, esposa del influencer mexicano Brandon Hernández —conocido en redes como “Soy El May”—, conmocionó a México y Colombia en las últimas semanas. Lo que comenzó como la llegada de su primera hija terminó en una pesadilla: la joven de 28 años perdió la vista y quedó parapléjica tras dar a luz en un hospital privado de Ciudad de México.

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El nacimiento de María Victoria, la beba, transcurrió sin complicaciones y la recién nacida se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, pocas horas después del parto, Mafer sufrió un paro cardiorrespiratorio que se extendió entre cinco y siete minutos, según contó su esposo en redes sociales.

Los médicos atribuyeron el episodio a un presunto choque anafiláctico relacionado con la administración de un medicamento para el dolor.

Mafer fue intubada de urgencia y permaneció varios días en coma. Su estado se agravó por una bacteria intrahospitalaria que le provocó fiebre alta y complicó aún más su recuperación.

Lo que debía ser el momento más feliz de nuestra familia — el nacimiento de nuestra hija — se convirtió inesperadamente en una emergencia médica. Durante el parto, una reacción alérgica grave a un medicamento desencadenó complicaciones severas que pusieron su vida en riesgo. Nuestra bebé está bien, gracias a Dios. Pero hoy Mafer continúa luchando y su estado es crítico", escribió el influencer en su cuenta de Instagram.

Ante la gravedad del cuadro, la madre de Mafer viajó desde Medellín para acompañarla y estar al tanto de su evolución.

Al despertar del coma, la joven comprobó que había perdido la visión y la movilidad de sus piernas, producto de los daños neurológicos sufridos durante el episodio.

Desde entonces, Mafer lleva más de 50 días internada y su esposo denunció públicamente la situación. “Mi hija nació sana y salva; mi esposa Mafer no lo está”, expresó Hernández, quien también remarcó que su pareja atraviesa una “crisis de ansiedad” por la pérdida de visión y la imposibilidad de caminar.

El influencer aseguró que la familia no recibe explicaciones claras sobre los medicamentos administrados y que varios procedimientos médicos, como una resonancia magnética, se retrasaron por falta de insumos en el hospital. “Lo único que le importa aquí a esta gente es cobrarme y mandarme los estados de cuenta”, denunció tras recibir asesoría legal.

Frente a la situación, la familia impulsó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos, que ya superan los 3,8 millones de pesos (unos 220.000 dólares), según detalló Hernández en una entrevista reciente con TVNotas. La iniciativa busca ayudar a Mafer en su tratamiento intensivo y en la rehabilitación que necesitará a futuro.

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