Susana Trimarco advirtió sobre el avance de la trata en entornos digitales y pidió actualizar la ley

La presidenta de la Fundación María de los Ángeles participó de una jornada en Santiago del Estero, donde alertó sobre la captación de jóvenes a través de las redes sociales y reclamó una reforma de la legislación vigente para enfrentar las nuevas modalidades del delito.

Hoy 12:23

En el marco de una jornada sobre trata de personas en entornos digitales, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, visitó Santiago del Estero y mantuvo un encuentro con autoridades provinciales, entre ellas la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O'Mill; el ministro de Gobierno, Bernardo José Herrera; la secretaria de Trabajo, Prof. Julia Comán; y el jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Licenciado Laureano Francisco Silva, con quienes impulsó una agenda de trabajo conjunta para fortalecer las políticas de prevención, asistencia y persecución del delito de trata de personas.

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La actividad reunió a funcionarios, integrantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad, profesionales y representantes de distintas instituciones con el objetivo de abordar los nuevos desafíos que plantea la trata de personas en los entornos digitales, una modalidad que crece de la mano del uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

En diálogo con Diario Panorama, Trimarco expresó su satisfacción por regresar a Santiago del Estero y destacó el compromiso de las autoridades provinciales con la problemática. "Para mí es un honor la invitación a esta provincia que quiero muchísimo. Con Julia Comán nos encontramos en una reunión del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y allí me comprometí a venir porque hacía tiempo que quería trabajar junto a Santiago del Estero en distintos proyectos que tenemos para el futuro", afirmó.

La referente nacional sostuvo que el delito de trata evoluciona constantemente y que el Estado debe acompañar esos cambios con nuevas herramientas. "Los tratantes y los narcotraficantes siempre van adelante de nosotros. Ellos modifican sus estrategias permanentemente y nosotros no podemos quedarnos atrás. Por eso propuse comenzar a trabajar en una modificación de la Ley de Trata de Personas, porque la legislación actual, que nació a partir de la lucha por mi hija Marita Verón, necesita actualizarse frente a las nuevas realidades", remarcó.

En ese sentido, señaló que durante su reunión con el vicegobernador planteó la necesidad de impulsar esa reforma y avanzar en un trabajo conjunto entre las distintas provincias. "Tenemos que actuar unidos porque hoy nuestros jóvenes están siendo captados por las redes sociales. Recibimos casos de víctimas trasladadas desde distintos países hacia la Argentina y también de argentinos llevados al exterior con fines de explotación. Es una problemática internacional que requiere una respuesta coordinada", indicó.

Trimarco recordó que la desaparición de su hija, ocurrida hace casi 24 años, dio origen a una lucha que permitió rescatar a más de 12.000 mujeres víctimas de trata y agradeció el acompañamiento permanente de los medios de comunicación. "Los periodistas fueron fundamentales para mantener esta causa visible durante todos estos años. Gracias a ese acompañamiento pudimos ayudar a miles de mujeres y seguir instalando esta problemática en la agenda pública", expresó.

Asimismo, explicó que el trabajo de la Fundación María de los Ángeles no termina con el rescate de las víctimas. "Nos presentamos como querellantes en las causas, acompañamos los procesos judiciales y después comienza otra etapa igual de importante: la recuperación de las chicas. Muchas quedan con graves secuelas psicológicas y necesitan asistencia durante años. Por eso insisto en que el Estado debe reparar el daño que sufrieron y brindarles herramientas para reconstruir sus vidas", sostuvo.

La referente también detalló las acciones que actualmente desarrolla junto al Ministerio de Justicia de la Nación, Sedronar y otros organismos públicos. En ese marco, destacó el funcionamiento de los equipos jurídicos especializados que patrocinan gratuitamente a las víctimas, la casa hogar donde se brinda alojamiento y contención a niñas y mujeres rescatadas, y un jardín maternal destinado a hijos de víctimas, madres solteras y mujeres en situación de vulnerabilidad.

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Finalmente, Trimarco convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. "Quiero unirme con Santiago del Estero porque sé del compromiso de sus autoridades. También estamos trabajando con otras provincias y necesitamos que cada vez sean más. Estas organizaciones manejan muchísimo dinero y no dejan de crecer. Nosotros tampoco podemos detenernos. Debemos seguir trabajando unidos para evitar que otras familias sufran lo que sufrió la mía", concluyó.