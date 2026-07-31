Milei volvió a hablar de Adorni, de Malvinas y consideró "deshonesto decir que nos salvó Estados Unidos"

El mandatario defendió a su exjefe de Gabinete, que dejó el Gobierno ante el avance de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, pero dijo que como estuvo “con muchos viajes y actividades”, no pudo verlo

Hoy 11:58

Tras la cadena nacional para anunciar el proyecto de cambios en la carta orgánica del Banco Central, el presidente Javier Milei aseguró este viernes que es “deshonesto intelectualmente” afirmar que “nos salvó Estados Unidos” con el swap de monedas por US$20.000 millones firmado el año pasado durante la tensión cambiaria y antes de las elecciones de medio término. Además, habló de cómo quedó su vínculo con su exjefe de Gabinete Manuel Adorni y se refirió a la negociación por las Islas Malvinas.

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Respecto al exministro coordinador, el mandatario defendió la inocencia de Adorni, corrido del Gobierno por las sospechas de enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia. “Hablé con él hace muy poco. En el último tiempo estuve con muchos viajes y actividades, y no pude verlo. Para mí, Adorni es honesto”, sostuvo en una entrevista con Telefe. Milei volvió a culpar a la prensa de la suerte de su funcionario; dijo que el periodismo “se ofendió” porque el exjefe de Gabinete dijo en una conferencia de prensa: “Ustedes son tan solo periodistas”.

Adorni renunció tras admitir que había falseado sus declaraciones juradas de bienes y había evadido durante años el pago de impuestos por cientos de miles de dólares.

“Lo va a resolver la Justicia. Como una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, yo quiero saber dónde dice que los periodistas pueden actuar de jueces, fiscales, determinar la muerte civil de una persona y dictar sentencias. Hay algunos excesos que deberíamos darnos cuentas que están mal. Yo creo que es inocente y lo es hasta que se demuestre lo contrario”, señaló Milei.

Por otro lado, volvió a hablar de la bandera que mostraron los jugadores de la selección argentina tras la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026, que decía “las Malvinas son argentinas”, y aseguró que ningún gobierno realizó los avances que hizo su administración con el Reino Unido para recuperar el archipiélago.

“Es un deporte, un juego. Mezclar es un problema. Mostraron la bandera por un sentimiento, es entendible. Los jugadores lo pueden hacer. La política, en vez de rascar el fondo de la olla, tiene que guardar la compostura. El gol de Maradona a los ingleses (en 1986) no nos devolvió las islas”, expresó Milei y sobre las negociaciones, sumó: “Los mayores avances de la historia los hemos logrado nosotros. Hicimos que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros. Una parte de los ingleses considera que nos tienen que devolver las Malvinas porque son nuestras”.

En otro tramo de la entrevista, Milei apuntó contra quienes afirman que el swap con Estados Unidos “salvó” al país en medio de una tensión cambiaria y un fuerte aumento del dólar el año pasado. El Gobierno había obtenido un mal resultado en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires y se avecinaban los comicios nacionales, en los que finalmente, después del salvataje financiero, La Libertad Avanza tuvo una contundente victoria frente al peronismo en la mayoría de las provincias.

Primero, apuntó contra el periodismo, como hace en numerosas ocasiones. “Yo entiendo cómo juegan sucio los medios y periodistas que tienen intereses y están más sucios que una papa. Yo eso lo entiendo, operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro”, marcó.

Y luego dijo: “¿En qué momento de la historia un gobierno pudo soportar una corrida de US$41.000 millones? Jamás en la historia. Limpiamos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a US$70.000 millones. Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen ‘a ustedes los salvó Estados Unidos’. De los US$70.000 millones, Estados Unidos aportó US$2500 millones. O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5%. Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. Parece una cargada".