Accidentes viales generan caos en el tránsito de Salta

La mañana de este jueves, múltiples accidentes viales afectaron el tránsito en la ciudad de Salta, generando preocupación entre los conductores y autoridades locales.

Hoy 16:15

La mañana de este jueves, múltiples accidentes viales marcaron la pauta del tránsito en la ciudad de Salta, complicando la circulación en varios puntos críticos. En un corto período, se registraron choques y derrapes en barrio Tres Cerritos, Circunvalación Oeste y la zona del monumento 20 de Febrero, lo que llevó a la asistencia médica de varios motociclistas y a cortes preventivos en el tráfico.

Uno de los incidentes más destacados ocurrió a las 7:20 de la mañana en la avenida Sarmiento, cerca del monumento 20 de Febrero, donde dos motociclistas derraparon tras perder el control de sus vehículos. Las primeras investigaciones sugieren que la presencia de líquidos cloacales en la calzada causó una superficie resbaladiza, convirtiendo el pavimento en una trampa peligrosa para los conductores.

Ambos motociclistas sufrieron lesiones y requirieron atención médica de inmediato por parte del SAMEC, ya que las caídas resultaron ser bastante severas. Este incidente subraya la importancia de mantener las calles en condiciones seguras para evitar situaciones similares.

Otro accidente se reportó en la intersección de avenida Reyes Católicos y calle Los Ombúes, donde dos motocicletas colisionaron violentamente. Según las versiones iniciales, una de las motos se encontraba circulando en dirección norte-sur, mientras que la otra intentaba cruzar la avenida. Las causas del choque están actualmente bajo investigación.

El impacto fue significativo, dejando los cascos y las motocicletas esparcidos sobre la calzada. Dos ambulancias del SAMEC acudieron al lugar para atender a los conductores, quienes presentaron lesiones considerables.

El tercer incidente grave ocurrió en Circunvalación Oeste, cerca del acceso a la rotonda de San Lorenzo Chico, donde un motociclista de gran cilindrada impactó contra la parte trasera de un automóvil. Según las primeras informaciones, el automóvil habría frenado repentinamente, lo que impidió que el motociclista pudiera detener su marcha a tiempo.

El choque resultó en daños materiales significativos para la motocicleta y dejó restos de líquidos en la carretera debido a la rotura del rodado. Las autoridades locales están llevando a cabo pericias para esclarecer los hechos y mejorar la seguridad vial en la región.