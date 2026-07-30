Rescataron los cuerpos de las siete víctimas del helicóptero que cayó en San Juan

El operativo se reanudó este jueves en una zona de difícil acceso de Valle Fértil. Los restos fueron trasladados para las pericias forenses antes de ser entregados a sus familiares.

Hoy 17:07

Los equipos de rescate lograron recuperar este jueves los cuerpos de las siete personas que perdieron la vida tras el accidente de un helicóptero ocurrido en Valle Fértil, provincia de San Juan, en un sector de difícil acceso cercano al límite con La Rioja y al Parque Provincial Ischigualasto.

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Las tareas habían quedado interrumpidas el miércoles debido a las condiciones climáticas y la escasa visibilidad, por lo que el operativo se reanudó al amanecer con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, bomberos, personal de emergencias y autoridades judiciales.

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Una vez recuperados, los cuerpos fueron trasladados a pie por personal especializado hasta vehículos Unimog de Gendarmería, los únicos con capacidad para desplazarse por el terreno montañoso. Posteriormente, una caravana integrada por móviles de Criminalística y de la Policía provincial los condujo hasta el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto, donde se realizaron las primeras actuaciones judiciales y forenses en morgues provisorias.

Tras las pericias correspondientes, los restos serán derivados a la capital sanjuanina para continuar con los procedimientos legales y, posteriormente, ser entregados a sus familiares.

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Entre las víctimas se encontraban Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos; Andrés Bosch, coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; Rodrigo Aimetta, instructor técnico y jefe de una brigada nacional del mismo organismo; y el piloto Matías Valenzuela.

El grupo participaba de una actividad de capacitación y apoyo al combate de incendios forestales cuando ocurrió el siniestro, cuyas causas continúan siendo investigadas por las autoridades competentes.

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