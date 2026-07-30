Concacaf se suma a la UEFA y rechaza el proyecto de Infantino para reformar la FIFA

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe rechazó por unanimidad la creación de la FIFA Forward Enterprise, la sociedad impulsada por Gianni Infantino para incorporar inversores privados a las principales competencias del fútbol mundial.

Hoy 18:04

La Concacaf oficializó este jueves su rechazo al proyecto de Gianni Infantino para crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva estructura comercial que permitiría el ingreso de inversores privados en la gestión de las principales competiciones de la FIFA. De esta manera, la confederación se alineó con la postura de la UEFA, que incluso amenazó con boicotear los torneos organizados por el organismo internacional si la iniciativa avanza.

Tras una reunión extraordinaria, las 41 asociaciones miembro de la Concacaf rechazaron por unanimidad la propuesta y difundieron un duro comunicado. "El futuro del fútbol y su principal activo debe permanecer en manos de la familia del fútbol", expresó el organismo, que además cuestionó la falta de transparencia, la ausencia de un proceso de consulta y los plazos establecidos por la FIFA para tratar el proyecto.

La propuesta de Infantino contempla la creación de la FIFA Forward Enterprise, una empresa valuada inicialmente en 20.000 millones de dólares, con una captación de hasta 4.200 millones mediante inversores privados que tendrían participaciones minoritarias. Según la FIFA, los beneficios generados serían reinvertidos en el desarrollo del fútbol y permitirían aumentar los fondos destinados a las 211 asociaciones miembro.

Sin embargo, tanto la Concacaf como la UEFA consideran que el ingreso de capital privado podría condicionar las decisiones deportivas y comerciales del fútbol mundial. Mientras el organismo europeo ya advirtió que sus selecciones y clubes podrían dejar de disputar competencias organizadas por la FIFA, la postura de la Concacaf profundiza el conflicto institucional y aumenta la presión sobre la conducción de Gianni Infantino.