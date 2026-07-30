Estudiantes de la UNSE podrán acceder a becas para iniciarse en investigación científica

Los alumnos de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud podrán acceder a una propuesta diseñada para optimizar la formación científica.

Hoy 18:59

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (FHCSyS-UNSE), a través de su Secretaría de Ciencia y Técnica, lanzó la convocatoria 2026-2027 para las Becas de Iniciación a la Investigación, una propuesta destinada a promover la formación científica de estudiantes de grado y su incorporación temprana a equipos y proyectos de investigación.

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La convocatoria permanece abierta hasta el próximo 18 de agosto de 2026, y está dirigida a estudiantes de las distintas carreras de la unidad académica que deseen dar sus primeros pasos en el campo de la investigación universitaria.

Las becas tendrán una duración de 10 meses, con inicio previsto para el 1 de octubre de 2026, y buscan fortalecer las capacidades académicas y metodológicas de los futuros profesionales, brindándoles la posibilidad de participar activamente en proyectos científicos vinculados a problemáticas sociales, educativas, sanitarias y culturales de la región.

Entre los requisitos establecidos, los postulantes deberán tener aprobado como mínimo el 40% de la carrera que cursan y no contar con otra beca o ayudantía de investigación vigente al momento de la inscripción.

La decana de Humanidades, Sandra Moreira, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la formación integral de los estudiantes y el fortalecimiento de la universidad pública.

"Las becas de iniciación representan una oportunidad invaluable para que nuestros estudiantes se acerquen al mundo de la investigación, desarrollen pensamiento crítico y se involucren en la producción de conocimientos que aportan al desarrollo de nuestra comunidad", expresó.

Asimismo, remarcó el esfuerzo institucional que implica sostener este tipo de programas en el contexto actual de las universidades nacionales.

"En tiempos complejos para la universidad pública y el sistema científico argentino, continuar impulsando espacios de formación e investigación es una decisión estratégica. Apostamos a que nuestros estudiantes puedan crecer académicamente, integrarse a equipos de trabajo y convertirse en protagonistas de la generación de conocimiento con compromiso social”, señaló la decana.

Desde la Facultad indicaron que las inscripciones se realizarán mediante un formulario online habilitado especialmente para la convocatoria, mientras que las bases y condiciones pueden consultarse a través de los canales oficiales de la institución.

Las personas interesadas podrán realizar consultas al correo electrónico de la Secretaría de Ciencia y Técnica: secretariacienciaytecnicafh@gmail.com.