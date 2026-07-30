El acróbata ruso Yevgueni Chebotariov realiza un truco peligroso

El acróbata ruso Yevgueni Chebotariov gastó más de 18.000 dólares y necesitó cinco intentos para realizar un truco viral que involucra estrellar un camión contra una torre de ladrillos y salir ileso.

Hoy 19:01

El acróbata ruso Yevgueni Chebotariov ha sorprendido al mundo con una de sus hazañas más arriesgadas hasta la fecha. En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, se puede observar al especialista estrellar un camión de gran tonelaje contra una torre de ladrillos, logrando escapar ileso en el último segundo antes del colapso de la estructura.

Realizar este truco no fue una tarea sencilla ni económica. Chebotariov invirtió aproximadamente 18.500 dólares en la ejecución de la maniobra, lo que subraya la logística compleja y el riesgo involucrado. Además, la perfección técnica requerida llevó al equipo a realizar cinco intentos previos antes de conseguir el resultado deseado que se muestra en las impactantes imágenes.

El video documenta el momento exacto de mayor tensión de la hazaña. En la secuencia se observa cómo dos vehículos avanzan a alta velocidad hacia una rampa frente a la torre. Solo un segundo antes de que el camión impacte, Chebotariov realiza un salto con precisión quirúrgica desde la cabina hacia el techo de una camioneta naranja que lo escoltaba.

El impacto es impresionante: el camión, ya sin conductor, vuela por la rampa y se estrella violentamente contra la mitad de la torre, la cual se desploma de inmediato, reduciéndose a escombros junto al vehículo destrozado. Este momento ha capturado la atención de miles de espectadores en todo el mundo.

La reacción en redes sociales ha sido intensa, generando una ola de comentarios que oscilan entre la admiración por la valentía de Chebotariov y las críticas sobre la peligrosidad extrema de sus retos. Con esta acción, Chebotariov reafirma su posición como uno de los stuntmen más temerarios de la actualidad.

Afortunadamente, el equipo de seguridad confirmó que el especialista salió ileso de la escena. Tras la exitosa maniobra, Chebotariov celebró ante las cámaras de su equipo de producción, según informa el portal SuMundoDigital.