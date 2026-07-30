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En vivo: el Talleres de Sampaoli va por la recuperación ante Vélez en Córdoba

La "T" intentará dejar atrás la derrota sufrida en Rosario cuando reciba al Fortín en el Mario Alberto Kempes, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 19:44

Talleres recibirá este jueves desde las 19.00 a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo cordobés afrontará el primer partido de Jorge Sampaoli como local con la obligación de sumar, mientras que el Fortín buscará estirar su buen comienzo en el campeonato.

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