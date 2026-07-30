El Banco Central compró US$ 117 millones y ya supera los US$ 2.000 millones acumulados en julio

La autoridad monetaria continúa con la compra de divisas y ya acumula más de US$ 13.200 millones en lo que va del año. Las reservas internacionales cerraron la jornada en US$ 49.001 millones.

Hoy 19:16

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado cambiario y compró US$ 117 millones, consolidando una fuerte acumulación de divisas durante julio, mes en el que ya supera los US$ 2.000 millones adquiridos.

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Con esta nueva operación, la entidad monetaria acumula más de US$ 13.200 millones en compras durante 2026, en línea con la estrategia oficial para fortalecer las reservas internacionales y cumplir con los objetivos fijados por el equipo económico.

La adquisición se produjo en la antesala de la presentación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas que impulsa el Gobierno nacional.

Desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario y cambiario, el BCRA incorporó US$ 13.281 millones a sus reservas, mientras que la meta prevista para este año se ubica entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones, por lo que el organismo ya alcanzó el piso del objetivo anual.

El martes había sido una jornada atípica, ya que el Banco Central no realizó compras de divisas, algo que solo había ocurrido una vez en lo que va del año. Según explicaron desde la entidad, ese día se registró una importante demanda de dólares por parte del sector energético, aunque destacaron que el promedio diario de adquisiciones durante julio asciende a US$ 116 millones, por encima del promedio anual.

El organismo también señaló que el ingreso de divisas provenientes del agro, la minería, el sector energético y las emisiones de deuda de empresas y provincias permitió sostener el ritmo de compras durante los primeros siete meses del año.

En paralelo, el Tesoro continuó absorbiendo parte de la liquidez en pesos mediante colocaciones de deuda, una estrategia destinada a acompañar la política monetaria y contribuir a la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la jornada, las reservas internacionales del Banco Central se ubicaron en US$ 49.001 millones, lo que representó una baja diaria de US$ 199 millones, pese al saldo positivo registrado en la compra de divisas.