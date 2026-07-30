Amicucci y su compromiso con Inde BBC: "Estoy contento por la confianza y la responsabilidad que implica este proyecto"

El pivote Cristian Amicucci analizó el presente de Independiente BBC en una entrevista con 100% Básquet, por Canal 14 de TIC, y dejó en claro su identificación con el club santiagueño, donde afrontará una nueva temporada de la Liga Argentina como uno de los referentes del plantel.

El interno recordó su recorrido por el básquet de Santiago del Estero y explicó por qué decidió continuar en la institución. "Fueron muchos años, jugué en ambos clubes de Santiago (Quimsa y Olímpico) y era como que me faltaba Independiente. Cuando volví de Chile, toda la dirigencia me abrió la puerta y nos pusimos de acuerdo rápidamente hace dos años. Siempre me hicieron sentir como que juego hace muchos años acá. Cuando aparecen estas cosas de que el club necesita una mano y me hacen sentir como en casa, trato de devolverlo de la misma manera", expresó.

Respecto a la temporada que se avecina, Amicucci destacó que el club atraviesa una etapa de renovación, aunque mantiene la ambición de competir. "Seguimos buscando sponsors para que se acerquen al club, para que conozcan el proyecto que tenemos, que es bastante interesante. Este es un año de transición y es diferente a los otros en los que fuimos protagonistas, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a ser", aseguró.

Por último, el pivote valoró la confianza que la dirigencia depositó en él como uno de los pilares del proyecto deportivo. "Estoy contento por la confianza y la responsabilidad que implica este proyecto. Cambiando dos o tres cositas vamos a andar bien", concluyó, ilusionado con el desafío que afrontará Independiente BBC en la próxima edición de la Liga Argentina.