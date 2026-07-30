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Este viernes concluirá la edición 2026 de la Feria Artesanal organizada por la Municipalidad

La tradicional propuesta organizada por la Municipalidad de la Capital cerrará su edición 2026 con una jornada especial de música. Durante varias semanas reunió a más de mil familias emprendedoras y artesanas de todo el país.

Hoy 20:22
Feria Artesanal

La Municipalidad de la Capital invita a vecinos y turistas a participar este viernes 31 de la jornada de cierre de la edición 2026 de la Feria Artesanal, que concluirá con un balance altamente positivo tras reunir a más de mil familias emprendedoras y artesanas provenientes de distintos puntos del país.

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Durante varias semanas, el tradicional paseo se consolidó, una vez más, como uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno, recibiendo a miles de visitantes que recorrieron los diferentes stands, disfrutaron de la gastronomía regional, conocieron el trabajo de los artesanos y participaron de las múltiples propuestas culturales y recreativas organizadas por el municipio.

La feria reafirmó su importancia como un espacio de promoción del trabajo artesanal, fortalecimiento de las economías regionales e impulso al turismo, generando un importante movimiento comercial y cultural que benefició tanto a los expositores como a la actividad económica local.

En su última jornada, este viernes 31, a partir de las 12:30, el público podrá disfrutar de una programación especial con espectáculos de música en vivo a cargo de Sueño Salamanquero, Carlos Fuentes, Álvaro Ottinetti, Lore Moyano Proyecto, Mishqui Simi, Leo y Los Imparables y Marcelo Veliz.

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