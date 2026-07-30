Milei presentó la reforma del Banco Central: "Venimos a poner fin a la estafa de financiar a la alta política"

En una cadena nacional, el Presidente aseguró que el proyecto busca impedir que la emisión monetaria vuelva a utilizarse para financiar el gasto público y lanzó duras críticas al kirchnerismo.

Hoy 20:23

El presidente Javier Milei presentó este jueves por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y lanzó duras críticas contra la dirigencia política, al sostener que la entidad monetaria fue utilizada durante décadas para financiar el gasto público mediante la emisión.

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"El Banco Central posibilitó el robo de la alta política", afirmó el mandatario, quien calificó a la iniciativa como "el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años".

Durante su mensaje, Milei aseguró que la reforma busca impedir que el Banco Central vuelva a utilizarse como fuente de financiamiento del Estado, al considerar que esa práctica fue el origen de la inflación que afectó al país durante décadas.

"La reforma de la Carta Orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política", sostuvo el jefe de Estado.

En otro tramo de su discurso, el Presidente cuestionó el abandono del régimen de convertibilidad y afirmó que esa decisión permitió que recursos que pertenecían a los argentinos pasaran a manos de la dirigencia política.

Según explicó, los US$ 15.000 millones que respaldaban la emisión monetaria en ese momento equivaldrían actualmente a unos US$ 30.000 millones, sin contemplar los intereses que esas reservas podrían haber generado.

Además, Milei apuntó directamente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la extitular del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, al recordar la creación del Fondo del Bicentenario en 2010.

"Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares", expresó el mandatario, y sostuvo que esa cifra equivaldría hoy a US$ 15.000 millones.

El proyecto de reforma será enviado al Congreso en las próximas semanas y constituye una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno, con el objetivo de reforzar la autonomía del Banco Central y prohibir por ley el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria.